Champions all’ultimo atto: Real Madrid-Borussia Dortmund, quanto vale alzare la coppa

Wembley si accende per l’evento di gala più significativo dell’anno, la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. I Blancos hanno trionfato in 14 delle 17 finali giocate e non perdono una finale dal 1981, mentre la squadra tedesca, che vinse nel 1997, perse la loro seconda finale nello stadio londinese 11 anni fa.

In palio c’è la coppa, quindi, che ha anche un valore da un punto di vista economico, considerando non solo i ricavi UEFA garantiti alzando il trofeo ma anche la possibilità di disputare la prossima Supercoppa Europea contro l’Atalanta, vincitrice dell’Europa League.

Quanto vale vincere Champions League, i ricavi finora del Real Madrid

Finora, nella stagione 2023/24 il Real Madrid ha incassato circa 132,9 milioni di euro di premi UEFA dalla Champions League. Questa la suddivisione:

Partecipazione: 15,6 milioni di euro;

Risultati: 66,5 milioni di euro;

Ranking: 36,4 milioni di euro;

Market Pool: 14,4 milioni di euro;

TOTALE: 132,9 MILIONI DI EURO.

Quanto vale vincere Champions League, i ricavi finora del Borussia Dortmund

Finora, nella stagione 2023/24 il Borussia Dortmund ha incassato circa 119,6 milioni di euro di premi UEFA dalla Champions League. Questa la suddivisione:

Partecipazione: 15,6 milioni di euro;

Risultati: 59,2 milioni di euro;

Ranking: 27,3 milioni di euro;

Market Pool: 17,4 milioni di euro;

TOTALE: 119,6 MILIONI DI EURO.

Quanto vale vincere Champions League, quanto vale alzare il trofeo

Quanto può valere in premi aggiuntivi, quindi, la vittoria in finale? Nei dati della UEFA, alzare la coppa stasera varrà 4,5 milioni di euro, che potrà così portare il totale a 137,4 milioni per il Real Madrid e a 124,1 milioni per il Borussia Dortmund.

Senza dimenticare che il club che vincerà conquisterà anche la qualificazione alla Supercoppa UEFA 2024 (contro l’Atalanta), che vale 4 milioni di euro, con la vincente che riceverà 1 milione di euro supplementare