L'Atalanta sfida il Leverkusen: quanto vale vincere l'Europa League

L’Atalanta si prepara a fare la storia: il successo nella semifinale di Europa League contro il Marsiglia delle scorse settimane è valso infatti il passaggio alla finale della competizione, che si giocherà a Dublino proprio questa sera. Una prima storica per i bergamaschi, che hanno raggiunto la loro prima finale in Europa della loro storia.

Per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini è stato un percorso fin qui impervio quello affrontato nel torneo, con quattro duelli contro lo Sporting Lisbona, due nel girone e due agli ottavi di finale, riuscendo sempre ad avere la meglio dei portoghesi prima passando come primi del gruppo e poi raggiungendo i quarti. Poi l’impresa contro il Liverpool e il trionfo con il Marsiglia. Ma quanto vale il passaggio alla finalissima di Europa League per l’Atalanta? Su quanti premi UEFA può contare l’Atalanta finora grazie al percorso fatto nel torneo?

Atalanta ricavi Europa League 2023 2024 – Le stime per la stagione

Anche per il 2023/24, Calcio e Finanza è in grado di stimare i ricavi minimi dei club italiani per la partecipazione alle coppe europee. Nel caso dell’Atalanta, giocare l’Europa League consente di partire con un tesoretto aggiuntivo di oltre 12 milioni di euro, in rapporto ad una stagione senza competizioni per club UEFA.

La partecipazione al torneo garantisce 3,63 milioni di euro. Si passa poi al ranking storico/decennale un montepremi complessivo di 69,75 milioni di euro che viene suddiviso tra le società calcistiche in base al piazzamento nella classifica data dalle prestazioni europee degli ultimi dieci anni. Su questo fronte, il club orobico incassa 3,17 milioni di euro.

Infine il market pool, ultima fetta di ricavi che si può stimare prima dell’inizio della fase a gironi. Per questa stagione, le stime di Calcio e Finanza si basano sui dati ufficiali della UEFA per il 2021/22. La cifra – così come per la Champions League – è da dividere in due parti: una legata al numero di squadre partecipanti per ogni Federazione e una sulla base dei turni superati all’interno della manifestazione. Per la Dea si prevede un minimo di 5,44 milioni di euro.

A tutte queste voci si aggiungono poi i bonus per i risultati nel girone, per il passaggio agli ottavi di finale e per le qualificazioni ai turni successivi, senza dimenticare inoltre l’apporto dei ricavi da botteghino.

Atalanta ricavi Europa League 2023 2024 – Le cifre

Per quanto riguarda l’Atalanta, l’Europa League ha portato fin qui in dote oltre 27 milioni di euro, con la possibilità che la cifra cresca fino a quasi 35 milioni di euro in caso di vittoria in finale, considerando anche il bonus per la partecipazione alla prossima Supercoppa UEFA (*in caso di successo contro il Leverkusen). Ecco tutti i dati: