L’Atalanta si regala un’altra finale: Real o Dortmund in Supercoppa europea

L’Atalanta vince l’Europa League strapazzando il Bayer Leverkusen con un netto 3-0, figlio di una tripletta memorabile messa a segno da Ademola Lookman. Oltre al primo storico successo europeo, il club bergamasco si è regalato la possibilità di conquistare un altro successo, accedendo alla finale della Supercoppa europea 2024.

La partita vedrà l’Atalanta sfidare una tra Real Madrid e Borussia Dortmund, che si sfideranno nella finale della UEFA Champions League il prossimo 1° giugno, nello stadio londinese di Wembley. Una partita che vale già almeno 3,5 milioni di euro per la società nerazzurra e che potrà valere ancora un milione in più in caso di trionfo.

Supercoppa europea 2024 quando si gioca – Data e sede del match

La data per questa grande sfida della Dea è quella di mercoledì 14 agosto, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. La località scelta è invece Varsavia, in Polonia. Appuntamento televisivo in diretta esclusiva su Sky, emittente che detiene i diritti di trasmissione della competizione a partire dal prossimo anno.