Lookman nella storia: ecco quanto lo ha pagato l’Atalanta

Ademola Lookman entra nella storia. L’attaccante nigeriano ha trascinato l’Atalanta alla conquista dell’Europa League con una tripletta che ha abbattuto il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che si presentava alla finale da imbattuto in stagione. Una prestazione dominante dell’ex Lipsia, che è diventato il primo giocatore africano a siglare una tripletta in una finale di una competizione UEFA, portando i bergamaschi a diventare la prima squadra italiana a conquistare l’Europa League da quando è stata modificata la denominazione (l’ultima Coppa UEFA di una italiana è arrivata con il successo del Parma nel 1998/99).

Ma quanto è costato Lookman? Nel bilancio dell’Atalanta al 30 giugno 2023 è stata ufficializzata la cifra necessaria ai bergamaschi nell’agosto 2022 per acquistarlo dal Lipsia. Nel dettaglio, Lookman ha avuto un costo di 9.350.406 euro, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026 da 1,8 milioni di euro netti (pari a 2,36 milioni lordi). Inoltre, nell’accordo con il Lipsia sono previsti anche bonus per 2,31 milioni di euro, di cui 0,5 milioni già scattati a novembre 2023.

Quanto è costato Lookman, al Lipsia percentuale sulla cessione

Nel costo annuo a bilancio, tra ammortamento e stipendio loro, nel corso del 2022/23 Lookman ha avuto un costo pari a 4,5 milioni, che dovrebbe essere salito a 4,7 milioni nel corso del 2023/24. Al 30 giugno 2024, il valore del cartellino del giocatore dovrebbe scendere invece a 4,8 milioni di euro. In caso di cessione, tuttavia, per il Lipsia è previsto un incasso pari al 10% nel caso di plusvalenza fino a 20 milioni, percentuale che sale al 15% in caso di plusvalenza oltre i 20 milioni.