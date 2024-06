Supercoppa europea, sarà Real Madrid-Atalanta: il big match ad agosto

Il Real Madrid è Campione d’Europa. Al termine di una finale in cui il Borussia Dortmund ha rischiato a più riprese di portarsi in vantaggio nel primo tempo, i Blancos hanno colpito a metà della seconda frazione di gioco dando una netta sterzata al match. Il 2-0 di Vinicius a circa dieci minuti dal termine (dopo il vantaggio a firma Carvajal) ha chiuso la pratica, e ha consentito ad Ancelotti e ai suoi uomini di festeggiare la quindicesima Champions League della sua storia.

La partita ha definito anche la finale di Supercoppa europea che si disputerà in agosto e che vedrà opposta ai Blancos una squadra italiana: l’Atalanta. I bergamaschi hanno strapazzato il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League (3-0, tripletta di Lookman) e hanno conquistato una partita che vale già almeno 4 milioni di euro per la società nerazzurra e per le Merengues e che potrà valere ancora un milione in più per chi trionferà.

Quando si gioca Real Madrid Atalanta? Data e sede del match

La data per questa grande sfida è quella di mercoledì 14 agosto, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. La località scelta è invece Varsavia, in Polonia. Appuntamento televisivo in diretta esclusiva su Sky, emittente che detiene i diritti di trasmissione della competizione a partire dal prossimo anno.