Arbitri, il regolamento AIA per il 2025/26: le novità

Manca circa un mese dall’inizio della stagione calcistica 2025/26, e quest’oggi l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha pubblicato l’aggiornamento delle regole introducendo diverse nuove norme che saranno in vigore dal 1° luglio.

«Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco, approvate dall’IFAB in occasione della 139esima Assemblea Generale Annuale, tenutasi a Belfast (Irlanda del Nord) il 1°marzo 2025. Per ciascuna modifica, viene riportato il testo nuovo / modificato / integrato, insieme con il testo precedente, se del caso, seguito da una spiegazione della modifica», ha spiegato l’AIA.

Sono diverse le novità introdotte: dalla regola degli otto secondi per i portieri con palla in mano, alla nuova norma per evitare le proteste eccessive in campo e che coinvolge direttamente i capitani, fino ad arrivare alle nuove linee guida per l’eventuale doppio tocco nella battuta del calcio e rigore, dopo le polemiche scoppiate in Champions League durante la lotteria degli 11 metri nel derby di Madrid fra Atletico e Real. Inoltre, gli arbitri, come visto al Mondiale per Club, spiegheranno in diretta la propria decisione dopo un controllo VAR.

Regolamento arbitri Serie A 25 26 – Gli otto secondi per i portieri con la palla in mano

Partendo con ordine, per la nuova regola che mira a evitare perdite di tempo eccessive dei portieri una volta che hanno il pallone in mano, la norma AIA recita: «Un calcio d’angolo viene assegnato se un portiere, all’interno della propria area di rigore, controlla il pallone con le mani / braccia per più di otto secondi prima di spossessarsene. Un portiere è considerato in controllo del pallone con le mani / braccia quando:

il pallone è tra le sue mani o tra la mano / il braccio e una superficie qualsiasi (ad esempio: il terreno, il proprio corpo)

tiene il pallone sulla/e mano/i aperta/e e distesa/e

fa rimbalzare il pallone a terra o lo lancia in aria