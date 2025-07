Inter vs Milan, il confronto sugli abbonamenti: prezzi in crescita di oltre il 50% dal 2019

Quanto costa andare a San Siro? I prezzi degli abbonamenti stagionali per assistere alle partite di Inter e Milan al Meazza hanno visto una impennata negli ultimi anni, in particolare dopo il ritorno negli stadi nel post-Covid. Dal 2019/20 al 2025/26, in particolare, l’Inter ha registrato aumenti costanti e significativi in quasi tutti i settori: per i rossoneri, gli aumenti si sono invece fermati al 2024/25, visto che nel 2025/26 i prezzi sono rimasti invariati rispetto alla stagione precedente. Nella analisi sono state prese in considerazione solo le cifre legate ai rinnovi degli abbonamenti per chi quindi era già abbonato e con il listino base.

Inter, il costo degli abbonamenti: il confronto

Il club nerazzurro ha implementato un progressivo rialzo delle tariffe abbonamento, culminato nel 2025/26 con aumenti che in alcuni casi sfiorano o superano il raddoppio rispetto al 2019/20. La “Poltroncina arancio” è la categoria che ha visto il maggior incremento: da 850 euro nel 2019/20 a 1.850 euro nel 2025/26, con una variazione complessiva del +118% e un CAGR (tasso di crescita annuale composto) del 17%.

Anche altri settori hanno subito rincari importanti:

Tribuna arancio centrale : +93% (da 1.350 a 2.599 euro)

: +93% (da 1.350 a 2.599 euro) Poltroncina rossa centrale : +73% (da 2.250 a 3.899 euro)

: +73% (da 2.250 a 3.899 euro) Primo arancio : +82% (da 550 a 999 euro)

: +82% (da 550 a 999 euro) Secondo arancio centrale: +81% (da 425 a 770 euro)

In termini generali, tutti i settori hanno registrato una crescita annuale compresa tra il 6% e il 17%, segnalando una strategia commerciale chiara da parte dell’Inter: valorizzare il prodotto-stadio in modo aggressivo.

Milan, il costo degli abbonamenti: il confronto

Diversamente dall’Inter, il Milan ha scelto di non aumentare i prezzi degli abbonamenti per la stagione 2025/26, mantenendo invariati i costi rispetto al 2024/25. Dal 2019/20 al 2024/25, tuttavia, il club rossonero aveva già registrato incrementi tra il 34% e il 68% a seconda del settore.

Tra gli aumenti più significativi:

Poltroncine arancio centrali X : +68% (da 1.100 a 1.850 euro)

: +68% (da 1.100 a 1.850 euro) Poltroncine arancio : +61% (da 775 a 1.250 euro)

: +61% (da 775 a 1.250 euro) Tribuna onore rossa : +54% (da 2.400 a 3.700 euro)

: +54% (da 2.400 a 3.700 euro) Secondo verde: +40% (da 215 a 300 euro)

Il CAGR per il Milan si è mantenuto generalmente tra il 6% e il 10%, quindi più moderato rispetto all’Inter.

Inter vs Milan, il confronto sul costo degli abbonamenti

Per capire l’evoluzione dei prezzi, è utile considerare anche la mediana, da utilizzare rispetto alla media (influenzata anche dal numero di abbonamenti in vendita per settore, dato non noto). La mediana è il valore che si trova esattamente al centro di un insieme di numeri ordinati. In altre parole, è il prezzo che divide a metà la lista degli abbonamenti: metà costano di più, metà costano di meno. A differenza della media, non è influenzata dai valori estremamente alti o bassi.

Anche da questa prospettiva emerge come l’Inter abbia intrapreso una politica di aumenti più marcata, con una mediana passata da 503 euro a 915 euro (+82%), mentre il Milan si è fermato a 745 euro, mantenendo così lo stesso valore del 2024/25.