Stop alle trasferte, i tifosi di Fiorentina, Napoli e Roma fanno ricorso al TAR: udienza unica il 17 febbraio

I tifosi di Fiorentina, Roma e Napoli hanno presentato tre distinti al TAR del Lazio contro il divieto di trasferte imposto dal Ministero dell’Interno per gli incidenti delle scorse settimane tra gli ultras. Un triplo ricorso che tuttavia sarà discusso in un’unica udienza il prossimo 17 febbraio.

Per Fiorentina e Roma il divieto è conseguenza degli scontri avvenuti il 18 gennaio scorso sull’Autostrada A1, all’altezza di Casalecchio, tra gruppi di ultras diretti a Bologna e Torino. Secondo il Ministero dell’Interno, al maxi tafferuglio avrebbero partecipato circa trecento persone, con violenze, danneggiamenti e il successivo allontanamento dei responsabili prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Contro il provvedimento hanno fatto ricorso l’Associazione Tifosi Fiorentini e il Centro Coordinamento Viola Club, rappresentati dagli avvocati Giovanni Adami, Simone Bonaldi e Daniele Labbate, e sul fronte romanista l’Associazione Italiana Roma Club (AIRC) e l’Unione Tifosi Romanisti (UTR), con gli avvocati Paolo Alberto Reineri e Lorenzo Contucci.

Il blocco delle trasferte per i tifosi del Napoli è invece legato agli incidenti avvenuti a fine gennaio lungo l’autostrada A1, all’altezza di Frosinone, tra gruppi di sostenitori del Napoli e della Lazio. In quel caso i tifosi laziali erano di ritorno da Lecce, mentre quelli del Napoli erano diretti a Torino per la sfida contro la Juventus.

Anche per i supporter partenopei è stato presentato ricorso al Tar del Lazio, con l’avvocato Angelo Pisani, presidente del Social Club Napoli Maradona, che parla di “punizione di massa ingiusta e incostituzionale”, contestando una misura che colpisce indiscriminatamente migliaia di tifosi per fatti avvenuti lontano dagli stadi e già oggetto di interventi repressivi.

Il Tar del Lazio ha così deciso di riunire tutti i ricorsi, discutendoli insieme il prossimo 17 febbraio.