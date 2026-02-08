Milan, scatta la clausola per Jimenez al Bournemouth: l’impatto a bilancio della cessione

Alex Jimenez è ormai a tutti gli effetti un giocatore del Bournemouth. La titolarità contro l’Aston Villa di ieri, sabato 7 febbraio 2026 – 86 minuti in campo nel match terminato 1-1 – ha fatto scattare tutte le condizioni previste nell’accordo siglato la scorsa estate con il Milan per l’obbligo di riscatto del giovane terzino. L’operazione porta nelle casse del club rossonero 19 milioni di euro, più 5 milioni di bonus.

In estate il difensore si era trasferito in Premier League in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con una cessione che, considerando anche il risparmio sullo stipendio (1,1 milioni lordi), portava ad un effetto positivo per 2,6 milioni di euro.

La cessione a titolo definitivo porterà il Milan a poter realizzare una plusvalenza nell’esercizio 2025/26. Il terzino era stato acquistato dal Real Madrid nell’estate 2024 per 5 milioni di euro, con ulteriori 500mila euro di bonus scattati nel corso della stagione 2024/25. Il valore netto a bilancio al 30 giugno 2025 era così pari a 4,2 milioni di euro, sceso a circa 3,5 milioni di euro al 31 dicembre 2025. Utilizzando questo valore per semplicità, la plusvalenza per il club rossonero si dovrebbe così aggirare intorno ai 15,5 milioni di euro.

Va tuttavia ricordato che nell’operazione con il Real Madrid, il club blancos si era assicurato il 50% sulla rivendita del terzino spagnolo. L’impatto della cessione a bilancio sarà così inferiore, visto che il Milan avrà anche costi per 9,5 milioni di euro (la metà dei 19 milioni di euro, da versare al Real).

L’impatto a bilancio della cessione Jimenez sui conti della stagione 2025/26 sarà quindi pari a: