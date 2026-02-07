Viaggio nei bilanci della Serie A 24/25: ricavi da record, ma l'equilibrio è ancora instabile se non preoccupante

L’inchiesta con cui Calcio e Finanza ha svelato in anticipo tutti i conti della Serie A 2024/25 (mettendo insieme i bilanci delle 20 squadre partecipanti ) evidenzia un quadro che si basa su diversi pilastri cruciali:

In parole povere: la Serie A cresce perché spinge di più sull’area più volatile del proprio modello economico, il calciomercato, e non perché fa crescere con continuità il perimetro più “industriale” dei ricavi.

Inoltre, i ricavi da gestione calciatori (player trading, plusvalenze e voci affini) hanno toccato quota 1,035 miliardi di euro , in aumento del 33% rispetto ai 780 milioni del 2023/24.

Questo perché a livello aggregato le entrate hanno beneficiato di elementi straordinari come la partecipazione di Inter e Juventus al Mondiale per Club (che ha portato circa 31,4 milioni alle casse nerazzurre e 27 milioni a quelle bianconere ) oltre al raggiungimento da parte del club milanese della finale di Champions League, valsa qualcosa come 166 milioni tra premi UEFA e incassi da stadio .

Come si diceva nella stagione 2024/25 le entrate hanno registrato complessivamente una crescita del 6,5% stabilendo il record di sempre nel massimo campionato. Tuttavia, considerando solo le entrate ordinarie (al netto quindi delle cessioni dei calciatori), i ricavi dei club sono rimasti pressoché stabili, in calo dello 0,2% da 3,01 a 3,00 miliardi . Su questo impatta evidentemente anche il ritardo nelle infrastrutture che si menzionava in precedenza , che però non nasconde il punto decisivo: ovvero che la crescita del fatturato non è trainata dai ricavi ricorrenti .

Entrando nello specifico va notato che i 20 club della Serie A 2024/25 (per 17 club al 30 giugno 2025, mentre per Monza, Parma e Torino quello al 31 dicembre 2024) hanno registrato un rosso aggregato pari a quasi 349 milioni , con ricavi per 4,04 miliardi ( 3 miliardi senza considerare le plusvalenze ) a fronte di costi per 4,2 miliardi .

In questo il confronto con la Bundesliga è la dimostrazione empirica che non si tratta solo di una questione di “mercato italiano più piccolo”, ma di modello . In Germania la crescita dei ricavi sta diventando capitale e autofinanziamento; in Italia sta ancora diventando principalmente costo e leva.

Insomma i numeri , per come “si parlano” tra conto economico e stato patrimoniale , raccontano una verità nella quale la sostenibilità economico-finanziaria resta incompleta , ancora appoggiata su leve non sempre strutturali – player trading in primis – e su una dinamica dei costi che continua a comprimere la trasformazione dei ricavi in utile e cassa .

In generale la voce più corposa rimangono i diritti televisivi, pari a 1,5 miliardi di euro (37% del totale dei ricavi e in crescita rispetto al 2023/24 del 3,2%). Tuttavia, anche in questo caso, la crescita va letta con attenzione perché non riflette un aumento strutturale del valore del prodotto Serie A, bensì una combinazione di fattori anche non ricorrenti.

Il primo elemento, più stabile, è legato al nuovo ciclo delle competizioni UEFA, inaugurato con il nuovo format a girone unico di Champions League, Europa League e Conference League. Il maggior numero di partite garantite e l’aumento degli investimenti dei broadcaster europei hanno portato a premi complessivamente più elevati, con un impatto positivo sui ricavi dei club italiani coinvolti.

Il secondo fattore, questo non ricorrente, riguarda le performance sportive dell’Inter, capace di arrivare fino alla finale di Champions League. Il percorso europeo dei nerazzurri ha generato un incremento significativo dei ricavi da diritti televisivi UEFA per la società nerazzurra contribuendo al dato aggregato della Serie A. Si tratta però, per definizione, di un apporto legato ai risultati sportivi e quindi non strutturale.

Il terzo elemento è rappresentato dalla partecipazione di Inter e Juventus al Mondiale per Club, che ha portato ulteriori proventi legati ai diritti audiovisivi e ai premi FIFA. Anche in questo caso, l’impatto è positivo ma episodico.

Dopo i diritti tv troviamo i ricavi da gestione dei calciatori (plusvalenze da player trading), con incassi per 1,03 miliardi, con il forte balzo di cui sopra: +33% rispetto al 2023/24, rappresentando il 25% dei ricavi complessivi. Infine i ricavi commerciali, pari a 803 milioni, 20% del totale, in calo dell’1,4%, a peggiorare il dato delle entrate industriali ricorrenti. Questi nel dettaglio i ricavi voce per voce:

Diritti audiovisivi : 1,524 miliardi di euro , pari a circa il 37% del totale;

: , pari a circa del totale; Gestione calciatori : 1,035 miliardi , pari a circa al 25% dei ricavi complessivi .

: , pari a . Ricavi commerciali : 803 milioni , circa il 20% , in lieve calo rispetto al 2023/24;

: , circa , in lieve calo rispetto al 2023/24; Ricavi da gare : 435 milioni , poco sopra il 10% ;

: , poco sopra ; Altri ricavi: 240 milioni ;

; TOTALE: 4,038 miliardi.

Emerge quindi incontestabilmente come a livello aggregato, la Serie A continui a basare una quota molto elevata del proprio fatturato su variabili ad alta oscillazione, come il mercato dei trasferimenti e le performance sportive, soprattutto in ambito europeo.

La rigidità strutturale dei costi: il peso di stipendi e ammortamenti per i club

Più nel dettaglio osservando la struttura complessiva dei conti, emerge con chiarezza il motivo per cui il miglioramento dei ricavi non si traduce ancora in redditività. Nel 2024/25, a fronte di 4,038 miliardi di euro di ricavi, i costi aggregati della Serie A hanno raggiunto 4,212 miliardi, +5% rispetto alla stagione precedente. Il sistema, quindi, continua a spendere più di quanto incassa, anche nell’anno del fatturato record.

In particolare la voce che ha comportato le maggiori spese è quella degli stipendi e in generale del costo del personale, pari a 1,9 miliardi (in linea con il 2023/24), un livello che rappresenta circa il 47% dei costi complessivi e che ha un impatto sui ricavi del 49%. È una percentuale elevata, che da sola spiega gran parte delle difficoltà del sistema.

Questo dato diventa ancora più rilevante se letto insieme agli ammortamenti. La combinazione di salari elevati e ammortamenti crescenti genera il cosiddetto effetto forbice: anche in presenza di ricavi ai massimi storici, l’utile non arriva. Il valore creato dalla gestione operativa viene assorbito quasi integralmente dai costi sportivi prima di poter alimentare la redditività finale.

Gli ammortamenti e le svalutazioni sono invece state 1,035 miliardi (+13% sul 2023/24), di cui circa 918 milioni legati ai soli ammortamenti per i diritti delle prestazioni dei calciatori (+13%).

Per dare una idea di quanto questi costi sono rilevanti, le spese per stipendi e ammortamenti sono state di 3 miliardi: un valore più alto del fatturato aggregato al netto del player trading e un valore pari al 75% considerando il fatturato comprensivo di player trading.

Questi i costi voce per voce nella stagione 2024/25:

Costi per il personale: 1,9 miliardi di euro ;

; Ammortamenti e svalutazioni: 1 miliardi di cui 918 milioni per gli ammortamenti legati ai calciatori;

di cui 918 milioni per gli ammortamenti legati ai calciatori; Costi per gestione calciatori: 209,3 milioni ;

; Altri costi operativi: 991,6 milioni;

TOTALE: 4,2 miliardi.

L’EBITDA sorride: è il segnale migliore. Il peggiore giunge dopo con l’EBIT

Come si accennava, un dato confortante riguarda l’EBITDA, risultato positivo per 862,6 milioni e in crescita del 20% sul 2023/24. Questa voce (il cui acronimo inglese significa earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) rappresenta nei fatti il risultato della gestione caratteristica prima di oneri e proventi finanziari, imposte, ammortamenti e svalutazioni. In termini pratici, si può dire che misura la capacità di un club di generare cassa dalla propria attività sportiva e commerciale, indipendentemente dalla struttura finanziaria, dalla politica degli investimenti e dagli effetti contabili legati ai cartellini. E in parole povere avere un EBITDA positivo indica che il club genera risorse dalla gestione ordinaria; un valore negativo segnala invece una struttura che, prima ancora di interessi e ammortamenti, non riesce a coprire i costi operativi.

In questo quadro, come detto, l’EBITDA aggregato dei 20 club di Serie A della stagione scorsa è stato di 862,6 milioni, in netto aumento rispetto ai 716,6 milioni dell’esercizio 2023/24, con una crescita complessiva di 146 milioni e quindi del 20,4%. Inoltre va sottolineato con enfasi come 16 società su 20 hanno questa voce in positivo e questo è un dato ancora più importante.

Nello specifico in testa alla graduatoria si posiziona l’Inter, con un EBITDA pari a 175,9 milioni spinto dalle componenti straordinarie di ricavi di cui sopra (raggiungimento della finale di Champions League e la partecipazione al Mondiale per Club), davanti al Milan (136,1 milioni) e all’Atalanta (135,8 milioni). Completano la top five Juventus (107,2 milioni con un impatto, come per l’Inter, dal Mondiale per Club) e Napoli (93,6 milioni), a conferma di come i grandi club dominino per capacità di generare margini operativi, poi impattati tuttavia pesantemente dagli ammortamenti.

Chiudono la graduatoria alcuni club con EBITDA negativo: Monza (-21,8 milioni), Venezia (-21,9 milioni), Parma (-37,4 milioni) e soprattutto Como, fanalino di coda con -71,7 milioni, dato che riflette una fase di forte investimento.

Qui di seguito la graduatoria completa:

Però scendendo nelle righe del bilancio c’è un altro indicatore molto importante (se non più importante) quando si analizza un quadro finanziario in chiave di sostenibilità, ovvero l’EBIT (earnings before interests and taxes) che a differenza dell’EBITDA incorpora in sé anche la spesa per svalutazioni e ammortamenti.

E date le premesse di cui sopra non sorprende che l’EBIT aggregato sia invece ancora negativo, per quanto in miglioramento da 196 milioni a 173,2 milioni. Visto che su questa voce incide con forza uno dei tradizionali punti di debolezza del settore: ovvero la spesa per ammortamenti, in particolare quelli legati ai cartellini dei calciatori.

Per avere un’idea basti pensare che nel 2024/25, gli ammortamenti delle immobilizzazioni hanno superato 1,03 miliardi di euro, in crescita del 13,5% rispetto ai 912 milioni dell’esercizio precedente. Di questa cifra, 872,5 milioni sono riconducibili ai soli ammortamenti dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, anch’essi in aumento rispetto agli 811,1 milioni del 2023/24.

Si evidenzia quindi un meccanismo implacabile: il sistema genera 862 milioni di EBITDA e poi ne assorbe oltre un miliardo attraverso gli ammortamenti, prima ancora di considerare le spese per oneri finanziari e imposte. Il risultato è che il miglioramento operativo non riesce a tradursi in redditività finale.

Risultato netto lontano dagli anni pre-Covid

Quindi scendendo all’ultima riga del conto economico, il risultato netto chiude ancora in rosso per 348,9 milioni, contro i 369,4 milioni del 2023/24. Si può dire quindi che esiste un progresso sul risultato finale, ma è incrementale, nell’ordine di una ventina di milioni. Non è una svolta.

Ed è qui che si colloca la seconda grande chiave di lettura dei conti della Serie A: ovvero quella per cui il sistema non riesce ancora a trasformare il miglioramento della gestione operativa in redditività finale.

Questo perché l’intensità degli investimenti nel parco calciatori che transitano a conto economico – soprattutto sotto forma di ammortamenti – resta troppo elevata rispetto alla base “industriale” dei ricavi. Finché questo squilibrio persisterà, l’EBITDA potrà crescere, ma continuerà a fermarsi prima di diventare utile.

In altri termini, la Serie A ha oggi un equilibrio che regge “prima”, a livello di EBITDA, ma che si rompe “dopo”, quando entrano in gioco ammortamenti e oneri. È un modello in cui salari e investimenti sportivi continuano a consumare quasi tutto il valore generato, impedendo al sistema di completare il passaggio da una sostenibilità operativa a una sostenibilità economica piena.

Giungendo invece all’ultima riga di bilancio, il risultato netto aggregato come si diceva è stato negativo a 349 milioni, in leggero miglioramento nei confronti del rosso di 369 milioni registrato nel 2023/24. E questo livello posto nell’ottica prospettica degli ultimi anni rimane ancora lontano dai dati pre-Covid, considerando che ad esempio nella stagione 2017/18 la Serie A aveva chiuso con un risultato aggregato in rosso di soli 90 milioni e in quella ancora prima, nel 2016/17, il risultato netto era in perdita per soli 35 milioni.

Il quadro sconfortante dello stato patrimoniale: cala la cassa

Non confortante è anche quanto emerge dallo stato patrimoniale.

Il quadro evidenzia una Serie A che resta fortemente dipendente dalla leva finanziaria e dalle dilazioni, in particolare quelle legate al calciomercato. A pesare è in particolare la questione dei debiti che disegna un sistema strutturalmente fragile sul fronte finanziario con un campionato ancora fortemente dipendente dal debito e una liquidità in contrazione. Voci che continuano a rappresentare uno dei principali elementi di vulnerabilità.

Nel dettaglio al 30 giugno 2025, l’indebitamento lordo complessivo dei club di Serie A era di 4,89 miliardi, un dato in aumento del 4% rispetto ai 4,72 miliardi del 2023/24. Un incremento che interrompe la fase di sostanziale stabilità osservata negli ultimi esercizi e riporta il dato sui livelli più elevati del quinquennio, più o meno ai livelli registrati durante le stagioni segnate dall’emergenza Covid, palesando una dinamica che conferma come, archiviata la fase più acuta della crisi pandemica, il sistema non sia riuscito a ridurre in modo strutturale il proprio livello di indebitamento, tornato a crescere nell’ultima stagione. Questi i numeri:

2019/20: 4,717 miliardi

2020/21: 4,882 miliardi

2021/22: 4,881 miliardi

2022/23: 4,617 miliardi

2023/24: 4,724 miliardi

2024/25: 4,893 miliardi

E qui lo spaccato nel dettaglio dei debiti nelle ultime due stagioni:

Un dato già molto rilevante in valore assoluto, ma che assume un peso ancora maggiore se messo in relazione alla capacità del sistema di generare ricavi. Rapportando l’indebitamento complessivo al fatturato aggregato della stagione, emerge infatti un rapporto debiti/ricavi di circa il 121%. E quindi il sistema presenta un livello di passività superiore all’intero fatturato annuo.

Questo non significa automaticamente che la situazione sia insostenibile – molto dipende dalla qualità del debito, dalla sua durata e dalle coperture disponibili – ma rappresenta senza dubbio un segnale di vulnerabilità strutturale, soprattutto in un settore ciclico e fortemente dipendente dai risultati sportivi.

La dinamica più significativa, però, non riguarda tanto il livello complessivo del debito quanto la sua composizione. A trainare la crescita dell’indebitamento è in particolare la voce “altri debiti”, che include in larga misura i debiti legati al calciomercato. Nel 2024/25 questa componente ha raggiunto 1,799 miliardi, in forte aumento rispetto agli 1,465 miliardi dell’esercizio precedente, con una crescita di 334 milioni, pari a circa +22,8%.

Questo dato conferma un tratto ormai strutturale del modello italiano: il calciomercato non è solo una fonte di ricavo attraverso le plusvalenze, ma anche una forma di finanziamento implicito, basata su dilazioni di pagamento e su un intreccio di crediti e debiti tra club.

È un meccanismo che funziona finché il sistema resta liquido e il mercato continua a girare; ma che, in fasi di rallentamento, può trasformarsi rapidamente in un fattore di amplificazione del rischio, anziché in una valvola di compensazione.

All’interno di questo quadro, emerge anche un elemento positivo: i debiti tributari risultano in calo, scendendo a 377 milioni di euro dai 438 milioni dell’anno precedente, con una riduzione di circa il 14%. È un segnale di maggiore disciplina nei confronti dell’erario e di una gestione più ordinata delle scadenze fiscali.

Tuttavia, questo miglioramento non è sufficiente a compensare l’aumento delle altre componenti dell’indebitamento. Nel complesso, lo stato patrimoniale continua quindi a restituire l’immagine di una Serie A che, pur migliorando alcuni indicatori, rimane strutturalmente esposta, soprattutto sul fronte della dipendenza dal mercato e dalla leva finanziaria.

Se si restringe invece lo sguardo al debito finanziario in senso stretto – quindi obbligazioni, finanziamenti bancari e altre forme di credito – il quadro della Serie A nel 2024/25 mostra un incremento moderato, che preso isolatamente non appare preoccupante. Il debito finanziario lordo si attesta infatti a 1,659 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto agli 1,634 miliardi della stagione precedente, con una crescita di circa l’1,5%. Il problema emerge però osservando cosa accade contemporaneamente sul fronte opposto del bilancio, quello della liquidità. Le disponibilità liquide dei club scendono a 503 milioni, dai 567 milioni del 2023/24, con una riduzione di 64 milioni, pari a -11,3%. È questa contrazione della cassa a rendere più significativa la dinamica dell’indebitamento.