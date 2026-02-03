Serie A, la classifica per EBITDA: dall’Inter al Napoli, il confronto nei bilanci

La Serie A migliora sensibilmente la propria redditività operativa, nonostante poi un risultato netto in rosso per il peso sempre crescente degli ammortamenti. È il dato che emerge dall’analisi, realizzata da Calcio e Finanza, sui bilanci dei club che hanno partecipato alla massima serie nella stagione 2024/25.

In termini pratici, misura la capacità di un club di generare cassa dalla propria attività sportiva e commerciale, indipendentemente dalla struttura finanziaria, dalla politica degli investimenti e dagli effetti contabili legati ai cartellini.

La classifica EBITDA dei club di Serie A al 30 giugno 2025

In testa alla graduatoria si posiziona l’Inter, con un EBITDA pari a 175,9 milioni di euro (influenzato da componenti straordinarie come il raggiungimento della finale di Champions League e la partecipazione al Mondiale per Club), davanti al Milan (136,1 milioni) e all’Atalanta (135,8 milioni). Completano la top five Juventus (107,2 milioni con un impatto, come per l’Inter, dal Mondiale per Club) e Napoli (93,6 milioni), a conferma di come i grandi club e i modelli più virtuosi sul piano gestionale continuino a dominare per capacità di generare margini operativi, poi impattati tuttavia pesantemente dagli ammortamenti.

Subito dietro troviamo Bologna (68,5 milioni), Udinese (62,8 milioni) e Torino (52,5 milioni), società che negli ultimi anni hanno costruito equilibri economici solidi, spesso basati su controllo dei costi e valorizzazione sportiva.

Nella fascia centrale della classifica si collocano Lecce (39,2 milioni), Fiorentina (36,8 milioni), Genoa (25,1 milioni), Verona (20,7 milioni), Lazio (20,0 milioni) e Roma (17,2 milioni), con margini positivi ma più contenuti.

Chiudono la graduatoria alcuni club con EBITDA negativo: Monza (-21,8 milioni), Venezia (-21,9 milioni), Parma (-37,4 milioni) e Como, fanalino di coda con -71,7 milioni, dato che riflette una fase di forte investimento e costi operativi ancora superiori ai ricavi generati.