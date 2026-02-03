Serie A, il mercato invernale delle big a bilancio: Napoli e Juve in positivo

Per farlo, abbiamo utilizzato i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione.

Prima di addentrarci nei numeri e nelle specificità di ogni club, va ricordato che abbiamo provato a simulare l’effetto degli affari invernali sul conto economico delle società :

Il calciomercato ha avuto un impatto negativo per poco più di 9 milioni di euro sui conti delle big di Serie A nella stagione 2025/26. E’ quanto emerge dall’analisi di Calcio e Finanza, che tiene in considerazione le operazioni portate a termine dalle prime cinque società in classifica nel massimo campionato italiano durante la sessione invernale e il loro effetto sull’esercizio in corso.

Tutti i conti, per semplicità di calcolo, simulano l’impatto considerando la mezza stagione (per i calciatori acquistati a gennaio), a prescindere dalla data di arrivo o cessione dei calciatori all’interno della finestra di mercato invernale. I giocatori che non hanno impatto sul bilancio (per esempio quelli che erano già in prestito e sono stati nuovamente ceduti a titolo temporaneo a un’altra squadra) non sono stati considerati.

Non rientrano nel conteggio neanche le percentuali sulle rivendite e le commissioni per gli agenti. Questi dati sono disponibili ufficialmente (o come indiscrezioni) solamente per le società più importanti e il rischio sarebbe quello di un confronto troppo carente.

Napoli e Juve davanti a tutti per effetto positivo

Andando quindi a osservare i numeri, al primo posto si trova il Napoli di Aurelio De Laurentiis. I partenopei partivano da un impatto positivo di poco più di 1,1 milioni di euro nel mercato di gennaio. Il club è stato frenato dallo sforamento dell’indicatore del Costo del Lavoro Allargato (CLA) e si è mosso soprattutto con dei prestiti in entrata e in uscita, fatta eccezione per l’acquisto a titolo definitivo di Giovane dall’Hellas Verona. In attesa delle cifre ufficiali da bilancio, il club dovrebbe avere chiuso l’operazione con una parte fissa bassa – intorno ai 4 milioni – e bonus molto alti (arrivando fino a 20 milioni), per poterla portare a termine rientrando nei parametri.

Per quanto riguarda gli altri affari sul mercato invernale, è arrivato in prestito dallo Sporting Lisbona l’esterno d’attacco Alisson Santos e con la stessa formula sono stati ceduti: Luca Marianucci (al Torino), Lorenzo Lucca (al Nottingham Forest) e Noa Lang (al Galatasaray). Quest’ultimo ha fatto registrare l’effetto maggiormente positivo dalla sua cessione, con un impatto di 5,5 milioni di euro.

Al secondo posto si trova invece la Juventus. Anche per i bianconeri l’effetto del mercato invernale è stato positivo, seppur per poco meno di 600mila euro. Con l’arrivo di Luciano Spalletti la Juventus si è portata al quarto posto e sembra poter puntare con decisione alla qualificazione in Champions. Nel mercato invernale, i piemontesi si sono limitati solamente ad alcune operazioni in prestito.

I difensori Daniele Rugani e Joao Mario (praticamente inutilizzati) sono stati ceduti rispettivamente alla Fiorentina e al Bologna, con un impatto positivo di 4 milioni circa dal risparmio degli stipendi. Allo stesso tempo, il difensore Emil Holm (Bologna) e l’attaccante Jeremie Boga (Nizza) sono arrivati in prestito con diritto di riscatto, per offrire a Spalletti due soluzioni ulteriori nella corsa al quarto posto, che vede diverse squadre in lotta: il loro costo ammonta a 3,4 milioni di euro in termini di ingaggi.

Inter e Milan in negativo, ma poche operazioni per le milanesi

Il podio è chiuso dall’Inter, fa registrare un sostanziale pareggio con le due operazioni effettuate. L’unico arrivo – ufficializzato ieri – rimane quindi quello di Yanis Massolin, fantasista del Modena rilevato a titolo definitivo e che rimarrà in prestito in Emilia Romagna fino a fine stagione. Esce invece in prestito il difensore argentino Palacios, che non ha trovato spazio nella prima parte di stagione.

Per Massolin, pagato 5 milioni, l’impatto negativo è derivante dalla quota ammortamento per i sei mesi fino a giugno (oltre 555mila euro), quasi interamente coperto dall’effetto positivo della cessione di Palacios, per il quale i nerazzurri risparmiano sostanzialmente la stessa cifra sullo stipendio lordo. Nonostante le prestazioni altalenanti di Luis Henrique e i problemi di Dumfries, il club non è intervenuto sul mercato invernale per aggiungere un laterale destro (si erano fatti i nomi di Perisic e Diaby, oltre a quello di Jones per il centrocampo). Dopo un saldo ampiamente positivo durante l’estate, il Milan ha chiuso invece in negativo durante il mercato invernale. Parliamo comunque di investimenti molto limitati per la società guidata dalla RedBird di Gerry Cardinale, che in questa stagione non può contare su circa 80 milioni di euro (tra premi UEFA e botteghino) derivanti dalla partecipazione alla UEFA Champions League.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il calciomercato invernale, il Milan si è mosso poco. In uscita non sono state registrate operazioni che hanno avuto effetto sui conti, mentre in entrata va segnalato il prestito di Niclas Fullkrug dal West Ham (con il relativo stipendio per metà stagione da quasi 2,8 milioni lordi) e l’acquisto di Alphadjo Cissè, talento dell’Hellas Verona che rimarrà in prestito al Catanzaro fino a fine stagione. Nel suo caso pesa l’ammortamento da oltre 800 mila euro.

Roma in negativo per oltre 7 milioni di euro

Chiusura dedicata alla Roma, che si trova all’ultimo posto ed è il club con il saldo maggiormente negativo sul mercato: -7,1 milioni di euro. Dopo il saldo negativo dell’estate, la società della famiglia Frriedkin è andata “in rosso” anche durante il mercato di gennaio a seguito delle operazioni di acquisto di Robinio Vaz (a titolo definitivo per 20 milioni di euro dal Marsiglia), Donyell Malen (dall’Aston Villa, con un costo di 5,7 milioni tra stipendio e prestito) e Bryan Zaragoza (in prestito dal Bayern Monaco) portate a termine per accontentare le richieste del tecnico Gian Piero Gasperini, che praticamente dalla chiusura del mercato estivo aveva chiesto rinforzi.