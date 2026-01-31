In anteprima i conti della Serie A: ricavi da record però non migliorano le perdite. Napoli, il flop europeo costerà e mette Conte spalle al muro

La Serie A ha ottenuto un nuovo record di ricavi nella stagione 2024/25 superando i 4 miliardi complessivi di entrate. È quanto si ottiene assemblando i giri di affari dei 20 club che lo scorso anno hanno preso parte alla massima categoria nazionale ma è una cifra spinta da voci una tantum quali i premi legati al Mondiale per Club di Inter e Juventus e il raggiungimento della finale di Champions League da parte dei nerazzurri. Tuttavia, a livello di risultato netto la situazione nel computo totale si conferma in perdita, per 348,9 milioni, e migliora solo leggermente (poco più di 20 milioni) il dato complessivo di 369,4 milioni della stagione 2023/24. A conferma di un sistema colabrodo che non riesce a trattenere gli introiti che produce.

Sono numeri che rappresentano soltanto un’anticipazione di uno studio molto più dettagliato e corposo che Calcio e Finanza sta ultimando analizzando i bilanci dei 20 club che hanno partecipato alla Serie A 2024/25. E va detto da subito che si tratta di una anticipazione giocoforza stimata almeno per quanto concerne i ricavi visto che all’appello manca ancora la pubblicazione del bilancio della Roma. Ciò detto se il dato sui ricavi è necessariamente stimato dato che i numeri giallorossi in questa voce non sono ancora ufficiali, invece è certo l’ammontare complessivo per quanto riguarda il risultato netto, perché Calcio e Finanza ha svelato, da documenti ufficiali, la cifra della perdita pari a 53,9 milioni. In questo quadro, siccome le previsioni circa i ricavi del club dei Friedkin sono stimati tra i 260 e 280 milioni nella stagione scorsa e ipotizzando il valore centrale della finestra (270 milioni) proponiamo di seguito il confronto anno su anno: È evidente che, vista l’indisponibilità del bilancio della Roma, non è ancora possibile fare un confronto tra le singole voci di ricavo, tuttavia, guardando il conto economico delle 19 squadre di cui si hanno i rendiconti, si può legittimamente affermare che le entrate complessive salgono per lo più grazie a queste voci: l’aumento dei diritti tv Uefa . In particolare il nuovo ciclo delle coppe europee che prevede premi UEFA maggiori a cui va sommato al raggiungimento della finale da parte dell’Inter che ha innalzato non poco i conti nerazzurri.

. In particolare il nuovo ciclo delle coppe europee che prevede maggiori a cui va sommato al raggiungimento della finale da parte dell’Inter che ha innalzato non poco i conti nerazzurri. i diritti FIFA legati al Mondiale per club: 58,4 milioni tra Inter e Juve nel 2024-2025 e che sono non replicabili nel 2025-2026. I due club italiani sono stati entrambi eliminati dal torneo prima del 30 giugno 2025.

legati al Mondiale per club: 58,4 milioni tra Inter e Juve nel 2024-2025 e che sono non replicabili nel 2025-2026. I due club italiani sono stati entrambi eliminati dal torneo prima del 30 giugno 2025. Infine, ma non certo da ultimo, la crescita dei ricavi per il player trading. Nel conto economico a 19 squadre si nota come l’ammontare complessivo salga a 986 milioni di ricavi contro i 780 milioni ottenuti contabilizzando tutti i 20 club della Serie A nel 2023-2024. Sono 200 milioni in più tra plusvalenze e altri proventi legati al mercato. Nel contempo va segnalato come invece non muti anno su anno il numero dei club in perdita (13) e quelli in utile (7) Nel particolare nel 2024/25 sono risultati in utile i seguenti sette club: Atalanta: 37,9

Inter: 35,4

Lecce: 20,2

Bologna: 14,0

Torino: 10,4

Milan: 3,0

Udinese: 2,9 E invece in rosso le seguenti 13 società: Como: -105,1

Parma: -63,3

Juventus: -58,1

Roma: -53,9

Monza: -48,0

Venezia: -36,5

Genoa: -33,3

Fiorentina: -23,2

Napoli: -21,4

Lazio: -17,2

Cagliari: -7,7

Verona: -4,7

Empoli: -0,3

Il confronto Serie A-Bundesliga nei conti Si tratta evidentemente di un quadro in chiaroscuro per il calcio italiano e che testimonia ancora una volta come il nostro movimento faccia ancora fatica a trovare una strada stabile verso la redditività, complice in questo anche il colpevole ritardo nelle infrastrutture che spesso impedisce ai nostri club di sfruttare appieno il potenziale insito in tifoserie che riempiono quasi sempre gli stadi della Serie A, come dimostra l’analisi che settimanalmente Calcio e Finanza dedica al numero di spettatori delle gare di campionato. Per avere un raffronto di queste difficoltà è sufficiente osservare i numeri pubblicati nel DFL Economic Report, lo studio annuale della lega calcio tedesca sullo stato di salute della Bundesliga. Lega che anch’essa ha stabilito un nuovo record di fatturato nella stagione 2024/25. Per quanto riguarda infatti la sola Bundesliga 1, i 18 club hanno registrato un fatturato complessivo pari a 5,1 miliardi, ovvero 321 milioni (+ 6,7%) in più rispetto all’anno precedente. Il contributo più rilevante è arrivato ancora una volta dai diritti tv, che hanno totalizzato 1,7 miliardi, raggiungendo un livello record grazie a un aumento dell’11% rispetto alla stagione precedente. I ricavi commerciali sono cresciuti di 128 milioni, arrivando a 1,43 miliardi, superando per la terza volta la soglia del miliardo. I ricavi da trasferimenti sono invece diminuiti di 132 milioni, ma si sono comunque attestati a 872,6 milioni, il secondo valore più alto nella storia della Bundesliga. Nel complesso, i ricavi da diritti tv (33,2%), commerciali (28%) e trasferimenti (17%) hanno rappresentato il 72,6% dei ricavi totali della Bundesliga. I ricavi da matchday, principalmente dalla vendita dei biglietti, hanno contribuito per l’11,7%, mentre gli altri ricavi (10,1%) hanno costituito la parte restante. Per ricapitolare: Ricavi da gara: 599,0 milioni (523,7 milioni nel 2023/24);

Ricavi commerciali: 1.431,5 milioni (1.289,3 milioni nel 2023/24);

Ricavi da diritti tv: 1.702,7 milioni (1.534,1 milioni nel 2023/24);

Ricavi da player trading: 872,6 milioni (1.004,8 milioni nel 2023/24);

Altri ricavi: 516,8 milioni (450,0 milioni nel 2023/24);

TOTALE: 5.122,7 milioni (4.801,9 milioni nel 2023/24). Per quanto concerne le spese, invece, per i 18 club della Bundesliga queste sono state complessivamente 4,9 miliardi nella stagione 2024-25, 193,5 milioni in più rispetto alla stagione precedente. Si tratta di un aumento della spesa del 4,1%, nettamente inferiore alla crescita dei ricavi del 6,7%. La voce di costo più rilevante resta quella relativa al personale per l’attività sportiva. Gli stipendi dei calciatori professionisti e degli staff tecnici sono cresciuti del 2,8%, raggiungendo il livello record di 1,72 miliardi. I costi per i trasferimenti hanno registrato un lieve incremento di 15,8 milioni, arrivando a 967,2 milioni. Sono aumentati nuovamente anche gli investimenti nei settori giovanili e nelle squadre femminili, che hanno toccato un nuovo massimo storico di 252,2 milioni, 21 milioni in più rispetto al valore dell’anno precedente. La Bundesliga, così, ha registrato il più alto utile complessivo della sua storia nella stagione 2024-25, pari a 242,1 milioni, rispetto al rosso di 348,9 milioni della Serie A italiana. Il precedente record del campionato tedesco risaliva alla stagione 2015-16, quando il surplus si era attestato a 206,2 milioni di euro. Analizzando i risultati dei singoli club, tredici società hanno chiuso l’esercizio in utile, contro le nove della stagione precedente. Da ultimo, ma certo dato non secondario, tutti e 18 i club hanno fatto registrare valori positivi. L’EBITDA cumulato ha superato 1,07 miliardi, migliorando il precedente primato (2018-19: 868,5 milioni di euro) di 197,6 milioni. Il flop del Napoli in Champions Passando dalla scrivania al campo, non si può dire che questo quadro in chiaroscuro per la Serie A non sia emerso nel rettangolo di gioco. In Champions League, il vero banco di prova della competitività dei club a livello internazionale, al termine del girone unico nessuna delle nostre quattro squadre ha centrato la qualificazione diretta agli ottavi: tre (Inter, Juventus e Atalanta) dovranno disputare i playoff mentre il Napoli campione d’Italia è stato addirittura eliminato giungendo 30esimo in una competizione che conta 36 squadre. In linea teorica si tratta di una regressione nei confronti della passata stagione quando l’Italia si presentò ai nastri di partenza della massima competizione europea con cinque squadre. Di queste l’Inter si qualificò direttamente agli ottavi giungendo quarta, Milan, Juventus e Atalanta andarono ai playoff (dove vennero successivamente eliminate) e il Bologna fu estromesso al termine del girone unico. Però va detta necessariamente anche un’altra cosa sulla prestazione delle nostre squadre in un girone dalla classifica molto corta. L’Inter per esempio ha perso la gara con il Liverpool per un rigore concesso in favore degli inglesi all’ultimo minuto (e quindi super decisivo) e che è stato considerato un errore non solo dalla stragrande maggioranza della opinione pubblica italiana e non ma anche per stessa ammissione dagli stessi giocatori di Slot al termine della gara. Non solo, ma lo stesso director of football strategy della Juventus Giorgio Chiellini parlando in televisione prima di Monaco-Juventus sulla prestazione delle italiane in Champions ha spiegato come all’Inter mancasse qualche punto. «Calo dei risultati delle italiane? Purtroppo ne prendiamo atto, manca qualche risultato principale. L’Inter, che l’anno scorso ha fatto una campagna europea importante, ha qualche punto in meno che si è giocata nelle ultime partite». Questo non per entrare in polemiche arbitrali che del resto sarebbero inutili, ma per sottolineare che se Inter-Liverpool fosse terminata zero a zero, i nerazzurri avrebbero avuto al termine del girone 16 punti e una differenza reti di +9. Numeri che sarebbero valsi la quinta posizione alla squadra di Chivu e la qualificazione diretta agli ottavi.