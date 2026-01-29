Napoli, il nodo dell’infermeria: 33 infortuni in stagione di cui ben 24 muscolari

L’eliminazione dalla Champions League già nella prima fase ha fatto aumentare il dibattito sul Napoli di Antonio Conte. E non solo per i risultati, ma anche per il peso sempre più crescente degli infortuni. «Io ho energia, dobbiamo giocare tra due giorni e mezzo. Si fa fatica a capire chi fa i calendari e che ci mette tre partite in sette giorni. Mi piacerebbe chi è il fenomeno che fa i calendari. Giochiamo domenica, poi ora alle 21 e poi sabato alle 18. Poi si parla di infortuni e di tante altre cose, ma poi se ne fottono altamente», è stata l’accusa di Conte dopo la sconfitta contro il Chelsea.

Nel corso della stagione, il Napoli ha già registrato 33 infortuni complessivi, di cui ben 24 a livello muscolare. Considerando che si sta per concludere il mese di gennaio, è difficile valutare se si tratti o meno di un problema legato alla preparazione estiva o se si tratti più di problematiche legate ai tanti impegni ravvicinati, ma il dato comunque parla di una percentuale preoccupante di problemi.