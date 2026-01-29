Napoli, il nodo dell’infermeria: 33 infortuni in stagione di cui ben 24 muscolari

L’eliminazione dalla Champions League già nella prima fase ha fatto aumentare il dibattito sul Napoli di Antonio Conte. E non solo per i risultati, ma anche per il peso sempre più crescente degli infortuni. «Io ho energia, dobbiamo giocare tra due giorni e mezzo. Si fa fatica a capire chi fa i calendari e che ci mette tre partite in sette giorni. Mi piacerebbe chi è il fenomeno che fa i calendari. Giochiamo domenica, poi ora alle 21 e poi sabato alle 18. Poi si parla di infortuni e di tante altre cose, ma poi se ne fottono altamente», è stata l’accusa di Conte dopo la sconfitta contro il Chelsea.
Nel corso della stagione, il Napoli ha già registrato 33 infortuni complessivi, di cui ben 24 a livello muscolare. Considerando che si sta per concludere il mese di gennaio, è difficile valutare se si tratti o meno di un problema legato alla preparazione estiva o se si tratti più di problematiche legate ai tanti impegni ravvicinati, ma il dato comunque parla di una percentuale preoccupante di problemi.
Quanti infortunati ha il Napoli: l’elenco
La lista è lunga e trasversale: dagli esterni (Politano, Neres, Spinazzola) ai centrali (Rrahmani, Buongiorno), passando per il cuore del gioco (Lobotka, Anguissa) e persino il portiere titolare Meret, fermato in tre occasioni diverse. In mezzo anche stop pesanti come quelli di Lukaku, De Bruyne e Milinkovic Savic, oltre a una sequenza quasi ininterrotta di affaticamenti. Il dato più indicativo, però, è un altro: le recidive. Politano, Olivera, Lobotka, Anguissa, Meret e Rrahmani sono finiti più volte sul bollettino medico.
- 1. Politano: infortunio muscolare (21 luglio 2025)
- 2. McTominay: affaticamento muscolare (22 luglio 2025)
- 3. Lukaku: lesione alla coscia (14 agosto 2025)
- 4. Neres: affaticamento muscolare (29 agosto 2025)
- 5. Rrahmani: lesione al bicipite (6 settembre 2025)
- 6. Contini: frattura della mano (11 settembre 2025)
- 7. Meret: affaticamento muscolare (12 settembre 2025)
- 8. Mazzocchi: affaticamento muscolare (21 settembre 2025)
- 9. Buongiorno: lesione all’adduttore (23 settembre 2025)
- 10. Olivera: affaticamento muscolare (27 settembre 2025)
- 11. Spinazzola: affaticamento muscolare (27 settembre 2025)
- 12. Politano: stiramento gluteo (5 ottobre 2025)
- 13. Lobotka: infortunio adduttori (6 ottobre 2025)
- 14. McTominay: problema alla caviglia (17 ottobre 2025)
- 15. Meret: frattura metatarso (24 ottobre 2025)
- 16. De Bruyne: lesione al bicipite femorale (26 ottobre 2025)
- 17. Spinazzola: pubalgia (1 novembre 2025)
- 18. Gilmour: pubalgia (2 novembre 2025)
- 19. Anguissa: lesione alla coscia (12 novembre 2025)
- 20. Juan Jesus: botta al polpaccio (11 dicembre 2025)
- 21. Lobotka: infortunio muscolare (3 dicembre 2025)
- 22. Olivera: affaticamento muscolare (16 dicembre 2025)
- 23. Olivera: botta al polpaccio (23 dicembre 2025)
- 24. Beukema: contusione al piede (27 dicembre 2025)
- 25. Vergara: affaticamento muscolare (3 gennaio 2026)
- 26. Neres: infortunio caviglia/tendine (5 gennaio 2026)
- 27. Ambrosino: affaticamento muscolare (6 gennaio 2026)
- 28. Meret: trauma distorsivo alla spalla (12 gennaio 2026)
- 29. Rrahmani: lesione al gluteo (18 gennaio 2026)
- 30. Politano: lesione coscia (18 gennaio 2026)
- 31. Milinkovic Savic: bicipite femorale (24 gennaio 2026)
- 32. Mazzocchi: contusione (24 gennaio 2026)
- 33. Anguissa: problemi alla schiena (27 gennaio 2026)
A rendere il quadro ancora più evidente è il numero ristretto di giocatori che non hanno saltato partite per infortunio:
- Di Lorenzo
- Marianucci (poco impiegato e non presente comunque in lista Champions)
- Elmas
- Lang (ora al Galatasaray)
- Lucca (una gara saltata solo per influenza)
Cinque nomi su una rosa ampia, impegnata tra campionato e coppe. Troppo poco per assorbire una stagione compressa e senza pause.
Classifica infortunati Serie A: Napoli in vetta
Nuneri che evidenziano un problema soprattutto se confrontati con quanto avviene nelle altre squadre. Secondo una analisi di Transfermarkt, infatti, il Napoli dopo 23 giornate è la squadra più colpita da infortuni in tutta la Serie A, con 23 giocatori hanno saltato almeno una partita e ben 117 partite complessive perse per infortunio
Nessun altro club raggiunge questi livelli. Il confronto è impietoso:
Serie A – gare saltate per infortunio
- Napoli – 117
- Sassuolo – 110
- Juventus – 103
- Parma – 95
- Pisa – 95
- Torino – 93
- Verona – 93
- Lazio – 91
- Cagliari – 87
- Lecce – 83
- Roma – 78
- Inter – 78
- Como – 74
- Atalanta – 70
- Fiorentina – 70
- Cremonese – 70
- Genoa – 68
- Bologna – 58
- Milan – 55
- Udinese – 54
Il Napoli non è solo primo: è primo con un margine significativo non solo sulle altre squadre, ma soprattutto sulle dirette concorrenti: l’Inter è a metà classifica, mentre il Milan addirittura diciannovesimo come numero di partite saltate per infortunio, complice in questo caso anche i minori impegni in calendario.