Champions, stradominio Premier: 5 inglesi su 6 direttamente agli ottavi

La prima fase della Champions League 2025/26 si è chiusa nella giornata di ieri con un turno che ha riservato emozioni fino all’ultimo minuto di gioco. L’emozione finale delle 18 partite in contemporanea è arrivata dallo stadio Da Luz, dove il portiere del Benfica Trubin ha messo a segno la rete del 4-2 nel match contro il Real Madrid, gol che ha consentito ai portoghesi di qualificarsi per i playoff e che ha estromesso dal torneo il Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Un dato interessante – e specchio della forza della Premier League – che emerge dalla classifica finale, riguarda i club inglesi coinvolti nella competizione: ben cinque delle sei squadre qualificate per il torneo (in ordine, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City) hanno staccato il pass per gli ottavi di finale diretti, mentre solo una, il Newcastle, dovrà passare dai playoff.