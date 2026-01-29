Champions, stradominio Premier: 5 inglesi su 6 direttamente agli ottavi

La prima fase della Champions League 2025/26 si è chiusa nella giornata di ieri con un turno che ha riservato emozioni fino all’ultimo minuto di gioco. L’emozione finale delle 18 partite in contemporanea è arrivata dallo stadio Da Luz, dove il portiere del Benfica Trubin ha messo a segno la rete del 4-2 nel match contro il Real Madrid, gol che ha consentito ai portoghesi di qualificarsi per i playoff e che ha estromesso dal torneo il Marsiglia di Roberto De Zerbi.
Un dato interessante – e specchio della forza della Premier League – che emerge dalla classifica finale, riguarda i club inglesi coinvolti nella competizione: ben cinque delle sei squadre qualificate per il torneo (in ordine, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City) hanno staccato il pass per gli ottavi di finale diretti, mentre solo una, il Newcastle, dovrà passare dai playoff.
Nessun altro Paese ha ottenuto risultati di così alto livello, neanche all’interno dei cosiddetti Big 5:
- Liga spagnola – Barcellona agli ottavi di finale, Real Madrid e Atletico Madrid ai playoff, Athletic Bilbao e Villarreal eliminate
- Bundesliga – Bayern Monaco agli ottavi di finale, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund ai playoff, Eintracht Francoforte eliminato
- Serie A – Inter, Juventus e Atalanta ai playoff, Napoli eliminato
- Ligue 1 – PSG e Monaco ai playoff, Marsiglia eliminato
Un traguardo – quello dei club inglesi – che rispecchia la forza economica della Premier League, che raccontiamo da anni. Basti pensare che i cinque club che hanno ottenuto l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League sono presenti nella top 10 della Deloitte Football Money League 2026, con il Newcastle che rimane comunque in top 20.
A spingere i ricavi di queste società sono prevalentemente i diritti televisivi del massimo campionato di calcio inglese, uniti ai ricavi commerciali – il cui peso sul fatturato complessivo è in continua crescita – e ai ricavi da stadio, specialmente per Arsenal, Liverpool e Tottenham.