Il nuovo format consente alla UEFA di distribuire complessivamente oltre 2,4 miliardi di euro ai club partecipanti. I meccanismi di distribuzione sono stati modificati rispetto al ciclo 2021-2024, in particolare per quanto riguarda i bonus legati ai risultati e la sezione relativa a market pool e ranking storico (le due fonti di ricavo sono state accorpate in un pilastro unico, denominato “value”).

La UEFA è stata protagonista nella serata di ieri con l’ultima giornata della prima fase della seconda edizione della nuova Champions League, organizzata anche quest’anno con un girone unico. Il format è stato completamente rivoluzionato a partire dal 2024/25, con un aumento dei club partecipanti da 32 a 36, un girone solo (con otto partite a squadra, tutte con avversarie diverse) e l’aggiunta dei playoff prima degli ottavi di finale.

Quanto vale classifica Champions – I bonus per i risultati

A proposito di risultati, a pesare sui bilanci dei club che hanno preso parte alla prima fase della Champions in questa stagione non ci sono solamente le vittorie o i pareggi (che valgono meno rispetto al passato, rispettivamente 2,1 milioni e 700mila euro). Anche la classifica finale – che determina insieme ai sorteggi la composizione della fase a eliminazione diretta – ha un valore economico tutto suo.

Come si legge nei documenti UEFA, «è previsto un nuovo bonus legato alla classifica della prima fase: ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica finale nel girone. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 275mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota (275mila euro)».

«Una quota – si legge ancora – verrà aggiunta a ogni posizione e quindi la squadra con la classifica più alta riceverà 36 quote. Eventuali risparmi derivanti dai pareggi nella fase a gironi aumenteranno proporzionalmente il valore iniziale delle quote distribuite per ogni posizione». Ma quanto vale la conquista del primo posto? E quanto incassa chi è arrivato a metà classifica?

Quanto vale classifica Champions – Le cifre definitive

Sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza ha simulato il valore di ogni posizione nella classifica finale della nuova Champions. Rispetto all’iniziale cifra base di 275mila euro a quota, con le somme legate ai pareggi e non distribuite (17,5 milioni di euro), l’importo per ogni singola quota è cresciuto a poco più di 301mila euro.

Di seguito, la classifica definitiva e la cifra incassata da ogni club in base alla sua posizione finale. Non si tratta dei premi complessivi per ogni club (per esempio, l’Arsenal ha già sfiorato quota 100 milioni di euro), ma solamente del bonus legato al piazzamento finale nel girone unico:

Arsenal – 10,85 milioni di euro Bayern Monaco – 10,54 milioni di euro Liverpool – 10,24 milioni di euro Tottenham – 9,94 milioni di euro Barcellona – 9,64 milioni di euro Chelsea – 9,34 milioni di euro Sporting Lisbona – 9,04 milioni di euro Manchester City – 8,74 milioni di euro Real Madrid – 8,44 milioni di euro Inter – 8,13 milioni di euro PSG – 7,83 milioni di euro Newcastle – 7,53 milioni di euro Juventus – 7,23 milioni di euro Atletico Madrid – 6,93 milioni di euro Atalanta – 6,63 milioni di euro Bayer Leverkusen – 6,33 milioni di euro Borussia Dortmund – 6,03 milioni di euro Olympiacos – 5,72 milioni di euro Club Brugge – 5,42 milioni di euro Galatasaray – 5,12 milioni di euro Monaco – 4,82 milioni di euro Qarabag – 4,52 milioni di euro Bodo Glimt – 4,22 milioni di euro Benfica – 3,92 milioni di euro Marsiglia – 3,62 milioni di euro Pafos – 3,31 milioni di euro Royale USG – 3,01 milioni di euro PSV – 2,71 milioni di euro Athletic Bilbao – 2,41 milioni di euro Napoli – 2,11 milioni di euro Copenaghen – 1,81 milioni di euro Ajax – 1,51 milioni di euro Eintracht Francoforte – 1,21 milioni di euro Slavia Praga – 904mila euro Villarreal – 603mila euro Kairat Almaty – 301mila euro

Come si può vedere, arrivare al primo o all’ultimo posto porta con sé una differenza di oltre 10 milioni di euro. Praticamente la cifra che fino alla stagione 2023/24 veniva erogata per il passaggio agli ottavi di finale. In questo caso il premio è tuttavia “aggiuntivo”, perché la qualificazione agli ottavi vale ulteriori 11 milioni di euro (più un bonus da due milioni per le squadre dal 1° all’8° posto), mentre per chi si è qualificato agli spareggi c’è un premio di un milione (più un bonus da un milione per le squadre dal 9° al 16° posto).