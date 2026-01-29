Juve, Chiellini: «Serve un grande aiuto del Governo per il calcio italiano»

«C'è un gap importante che a livello economico ci sta affliggendo», ha sottolineato il dirigente della società bianconera.

Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato nella serata di ieri ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Monaco-Juventus. Tra gli argomenti affrontati dal dirigente, la competitività dei club italiani in Champions League, il calciomercato e le azioni da intraprendere per migliorare il calcio nel nostro Paese. 

 Sul calo dei club di Serie A in Champions, «purtroppo ne prendiamo atto, manca qualche risultato principale. L’Inter, che l’anno scorso ha fatto una campagna europea importante, ha qualche punto in meno che si è giocata nelle ultime partite. Sappiamo quanto sarebbe importante arrivare a fine anno con 5 squadre in Champions, perché è sopravvivenza un po’ per tutti, e anche prestigio del campionato italiano. Il campionato italiano è sempre difficile, questa è una costante che stiamo vedendo un po’ in tutti i club italiani. Quindi uno cerca sempre di migliorarsi, delle volte non ci si riesce. Intanto speriamo di qualificarci tutti e quattro almeno per i play off, poi magari qualche bella sorpresa potrebbe arrivare per una delle prime tre, sarebbe già un piccolo passo importante». 

A proposito di mercato, Chiellini ha risposto anche all’ipotesi di un ritorno di Kolo Muani in prestito: «Noi stiamo cercando di capire se ci sono dei profili che possono migliorare questa squadra, ma non è facile. Kolo Muani è un giocatore che qua è stato bene ed ha fatto molto bene lo scorso anno, ma non è un giocatore della Juventus. Vediamo questi ultimi giorni, tutti vorremmo poter migliorare una squadra pur nelle difficoltà, e aiutare anche poi a dare qualche arma in più al mister e completare la rosa. Come ho detto lo vedremo nei prossimi 2-3 giorni». 

Poi, una richiesta di aiuto al Governo nell’ottica di migliorare il calcio italiano: «C’è un gap importante che a livello economico ci sta affliggendo e in questo momento c’è un bisogno di un grande aiuto del Governo per il calcio italiano inteso come squadre. Quella è la prima cosa che può permetterci di competere come è stato fatto negli anni: il “Decreto crescita”, che poi è stato abolito, è stato uno dei fattori che ha permesso all’Inter di prendere dei campioni e di arrivare in fondo alle competizioni».  

«Per quanto riguarda la Nazionale, credo che il processo sia purtroppo un po’ più lungo perché non si possono comprare giocatori italiani. I giovani stanno piano piano giocando perché, se lo vedete nelle rose, non c’è rispetto a tanti anni prima il fatto di aver paura di lanciare un giovane italiano. E’ un percorso che va creato meglio, e da capire nel più breve tempo possibile che ci metterà a essere efficace comunque dai 5 ai 10 anni per essere buono, come riuscire a finire poi il percorso dalle under giovanili, la 17 o la 19 dove riusciamo ad avere ancora buoni risultati, verso un percorso successivo che sicuramente abbandona quella tattica dove magari riusciamo a compensare alcune lacune. Un po’ tornare anche al gioco italiano, senza scopiazzare troppo in giro. Si farà un percorso che ci metterà un po’ più di tempo», ha concluso Chiellini. 

