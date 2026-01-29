Quando si giocano Inter-Juve e Milan-Como: le ipotesi, le date e gli incastri

Proprio il tema di San Siro continua a tenere banco, perché uno dei nodi è anche quando il Meazza verrà “restituito” a Inter e Milan. Una questione non di poco conto, visto che la prima partita da giocare nuovamente nell’impianto milanese sarà Inter-Juventus. Sulla data, in realtà, al momento a meno di sorprese particolari ci sono pochi dubbi: considerando che dalla scorsa estate la sfida è stata scelta da Sky come primo “pick” dei big match stagionali (dopo che DAZN aveva scelto Juventus-Inter e Juventus-Milan come propri primi due pick), il derby d’Italia dovrebbe essere disputato sabato 14 febbraio alle 20.45.

La conclusione della prima fase di Champions League permetterà anche alla Lega Serie A di definire le date delle prossime giornate di campionato. In ballo, infatti, ci sono non solo i turni che vanno dal 25° al 27° (in cui ci saranno diversi big match, su tutti Inter-Juventus), ma anche la data in cui verrà recuperata la sfida tra Milan e Como, rinviata per l’indisponibilità di San Siro a causa della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Il condizionale rimane d’obbligo fino all’ufficialità attesa nei prossimi giorni (bisogna aspettare non solo il sorteggio ma anche capire gli incastri della UEFA per i calendari dei playoff), ma al momento sembra essere escluso l’anticipo al venerdì alle 20.45: è vero che una delle due giocherà sabato in campionato e poi martedì in trasferta nell’andata di Champions League, ma giocare sabato-martedì tra Serie A e coppe è ritenuto accettabile, visto che trascorrono le canoniche 72 ore da regolamento tra una gara e l’altra. D’altronde, è già successo quattro volte in questa stagione per l’Inter (in un caso anche entrambe in trasferta, prima a Roma contro i giallorossi e poi in Belgio contro l’Union SG) e tre volte per la Juventus (una volta trasferta-trasferta pure per i bianconeri, prima a Firenze contro la Fiorentina e poi in Norvegia contro il Bodo).

In più, nonostante sia vero che si tratta di una sfida che tendenzialmente attira spettatori indipendentemente dal giorno in cui si disputa, va anche sottolineato come la finestra del venerdì sera non sia ritenuta dai broadcaster particolarmente favorevole in termini di ascolti, prediligendo quindi la prima serata del sabato sera.

Guardando agli altri big match, per quanto riguarda sia Napoli-Roma che Roma-Juventus, per la scelta della data tutto dipenderà dal piazzamento definitivo dei giallorossi in Europa League.

Quando si gioca Milan-Como, gli incastri per la sfida

Per quanto riguarda invece Milan-Como, il fatto che l’Inter si sia qualificata ai playoff disputando la gara di ritorno in casa libera la finestra per far recuperare la sfida tra rossoneri e lariani, che quindi si giocherà martedì 17 o mercoledì 18 febbraio. Al momento, la scelta sembra ricadere su mercoledì 18 febbraio, ma anche in questo caso non è ancora definitivo: si attenderà comunque il calendario dei playoff di Champions League. Anche per incastrare le esigenze televisive evitando sovrapposizioni che possano impattare troppo, considerando che la partita si giocherà in contemporanea con una tra quelle di Inter o Juventus in Champions League, se non addirittura con due italiane vista la presenza anche dell’Atalanta (a meno che una delle sfide non venga posizionata nello slot delle 18.45, come già successo l’anno scorso sia per il Milan che per gli stessi bergamaschi).