Ottavi o playoff? Quanto vale passare il turno in Europa League per Roma e Bologna

Ecco quanto vale la qualificazione per le squadre italiane rimaste in gioco, in base al traguardo che riusciranno a raggiungere questa sera.

Di
Marco Sacchi
(Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

E’ tutto pronto per l’ultima giornata della prima fase della UEFA Europa League. Le 36 squadre impegnate nel torneo scenderanno in campo questa sera – tutte in contemporanea, a partire dalle ore 21 – per cercare di conquistare i propri obiettivi tra accesso ai playoff e qualificazione diretta agli ottavi di finale (sono solo sei le squadre che non hanno obiettivi in questo ultimo turno). 

Tra le squadre coinvolte ci sono anche le italiane Roma Bologna, in rigoroso ordine di classifica. Entrambe sono già certe di prendere parte ai playoff che si giocheranno a febbraio. Ma mentre i giallorossi sono in piena corsa per gli ottavi di finale, i felsinei dovranno vincere e sperare in altri risultati favorevoli per cercare di conquistare l’accesso diretto a quel turno saltando i playoff.

Ma quanto varrebbe la qualificazione ai playoff o agli ottavi di finale per Roma e Bologna? E’ possibile effettuare una simulazione, partendo da quelli che sono i premi già garantiti per ognuno di questi club e che tengono conto anche della posizione minima in classifica e del bonus per l’accesso ai playoff, dato che in entrambi i casi questo traguardo è già matematico. In ordine di incassi: 

  • Roma – 19,25 milioni di euro 
  • Bologna – 16,11 milioni di euro 

Partendo dalla Roma, in caso di accesso ai playoff i giallorossi manterrebbero più o meno la cifra già accumulata finora. Il totale sarebbe rivisto leggermente verso l’alto in caso di una posizione di classifica migliore rispetto a quella minima considerata per le stime (il 16° posto, più in basso la Roma non può chiudere).  

Se invece la formazione di Gasperini si qualificasse per gli ottavi di finale diretti, i premi lieviterebbero fino a circa 21,9 milioni di euro. Una cifra alla quale contribuirebbe specialmente il bonus per il passaggio del turno (1,75 milioni di euro) oltre ai 450mila euro dell’ultima partita vinta e al bonus extra per chi entra nei primi otto posti. 

Passando al Bologna, nel caso dei rossoblù i playoff potrebbero portare la cifra vista sopra, anche in questo caso con un leggero rialzo qualora la posizione in classifica fosse migliore di quella minima considerata nelle stime (21° posto). Se invece la formazione di Italiano si qualificasse per gli ottavi di finale diretti, i premi lieviterebbero fino a circa 19,5 milioni di euro. Una cifra alla quale contribuirebbe specialmente il bonus per il passaggio del turno (1,75 milioni di euro) oltre ai 450mila euro dell’ultima partita vinta e al bonus extra per chi entra nei primi otto posti. 

Di seguito, le stime squadra per squadra in base al risultato dell’ultima giornata e relativo traguardo: 

  • Roma agli ottavi di finale – 21,93 milioni di euro 
  • Roma ai playoff – 19,25 milioni di euro 
  • Bologna agli ottavi di finale – 19,54 milioni di euro 
  • Bologna ai playoff – 16,11 milioni di euro  

