E’ tutto pronto per l’ultima giornata della prima fase della UEFA Europa League. Le 36 squadre impegnate nel torneo scenderanno in campo questa sera – tutte in contemporanea, a partire dalle ore 21 – per cercare di conquistare i propri obiettivi tra accesso ai playoff e qualificazione diretta agli ottavi di finale (sono solo sei le squadre che non hanno obiettivi in questo ultimo turno).

Tra le squadre coinvolte ci sono anche le italiane Roma e Bologna, in rigoroso ordine di classifica. Entrambe sono già certe di prendere parte ai playoff che si giocheranno a febbraio. Ma mentre i giallorossi sono in piena corsa per gli ottavi di finale, i felsinei dovranno vincere e sperare in altri risultati favorevoli per cercare di conquistare l’accesso diretto a quel turno saltando i playoff.