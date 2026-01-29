E’ tutto pronto per l’ultima giornata della prima fase della UEFA Europa League. Le 36 squadre impegnate nel torneo scenderanno in campo questa sera – tutte in contemporanea, a partire dalle ore 21 – per cercare di conquistare i propri obiettivi tra accesso ai playoff e qualificazione diretta agli ottavi di finale (sono solo sei le squadre che non hanno obiettivi in questo ultimo turno).
Tra le squadre coinvolte ci sono anche le italiane Roma e Bologna, in rigoroso ordine di classifica. Entrambe sono già certe di prendere parte ai playoff che si giocheranno a febbraio. Ma mentre i giallorossi sono in piena corsa per gli ottavi di finale, i felsinei dovranno vincere e sperare in altri risultati favorevoli per cercare di conquistare l’accesso diretto a quel turno saltando i playoff.
Ma quanto varrebbe la qualificazione ai playoff o agli ottavi di finale per Roma e Bologna? E’ possibile effettuare una simulazione, partendo da quelli che sono i premi già garantiti per ognuno di questi club e che tengono conto anche della posizione minima in classifica e del bonus per l’accesso ai playoff, dato che in entrambi i casi questo traguardo è già matematico. In ordine di incassi:
- Roma – 19,25 milioni di euro
- Bologna – 16,11 milioni di euro
Partendo dalla Roma, in caso di accesso ai playoff i giallorossi manterrebbero più o meno la cifra già accumulata finora. Il totale sarebbe rivisto leggermente verso l’alto in caso di una posizione di classifica migliore rispetto a quella minima considerata per le stime (il 16° posto, più in basso la Roma non può chiudere).
Se invece la formazione di Gasperini si qualificasse per gli ottavi di finale diretti, i premi lieviterebbero fino a circa 21,9 milioni di euro. Una cifra alla quale contribuirebbe specialmente il bonus per il passaggio del turno (1,75 milioni di euro) oltre ai 450mila euro dell’ultima partita vinta e al bonus extra per chi entra nei primi otto posti.
Passando al Bologna, nel caso dei rossoblù i playoff potrebbero portare la cifra vista sopra, anche in questo caso con un leggero rialzo qualora la posizione in classifica fosse migliore di quella minima considerata nelle stime (21° posto). Se invece la formazione di Italiano si qualificasse per gli ottavi di finale diretti, i premi lieviterebbero fino a circa 19,5 milioni di euro. Una cifra alla quale contribuirebbe specialmente il bonus per il passaggio del turno (1,75 milioni di euro) oltre ai 450mila euro dell’ultima partita vinta e al bonus extra per chi entra nei primi otto posti.
Di seguito, le stime squadra per squadra in base al risultato dell’ultima giornata e relativo traguardo:
- Roma agli ottavi di finale – 21,93 milioni di euro
- Roma ai playoff – 19,25 milioni di euro
- Bologna agli ottavi di finale – 19,54 milioni di euro
- Bologna ai playoff – 16,11 milioni di euro