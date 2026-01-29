Pisa, Banca di Pescia e Cascina partner finanziario per il nuovo Training Centre

Il Pisa Training Centre è il nuovo centro sportivo del club toscano che, come raccontato dal presidente Giuseppe Corrado nell’intervista rilasciata a Calcio e Finanza , è stato fortemente voluto dal businessman statunitense Alexander Knaster , CEO di Pamplona Capital Management che nel 2021 ha rilevato il 75% del club da Enzo Ricci, ex partner in affari di Corrado. « Con la mentalità internazionale di chi opera nel calcio non si può neanche pensare ad una realtà che non abbia un centro sportivo funzionale e moderno », aveva spiegato il presidente del club nerazzurro.

Dopo aver annunciato la scorsa settimana la partnership con ChiantiBanca , il Pisa arricchisce il pool di Istituti di Credito a supporto della realizzazione del nuovo Training Centre della società. Il club nerazzurro ha annunciato oggi una nuova partnership con Banca di Pescia e Cascina: un’altra importante realtà del territorio si affianca, dunque, al Pisa Sporting Club in questo progetto storico per la Città e la sua principale espressione sportiva professionistica.

«Il progetto Pisa Training Centre diventa sempre più ampio e condiviso – ha commentato lo stesso presidente Corrado – e la partnership con Banca di Pescia e Cascina, che siamo felici di celebrare quest’oggi, conferma quanto il tessuto economico del territorio, e non solo, sia interessato ad accompagnarci in questo circuito virtuoso che permetterà alla nostra Società di realizzare una struttura fondamentale per pianificare un futuro sempre più ambizioso e alla Città di valorizzare un’area di prestigio a due passi dal centro storico».

«Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale di Banca di Pescia e Cascina hanno deciso di sostenere con piacere questo progetto – ha sottolineato Francesco Diolaiuti, Vice Direttore Generale di Banca di Pescia e Cascina – e, più in generale e da sempre, ogni esperienza che unisce le persone, celebrando lo sport come strumento di incontro e crescita personale e collettiva. Per noi significa promuovere la passione, l’impegno e la forza della comunità. Il Pisa Sporting Club rappresenta un assoluto valore per la città e il Pisa Training Centre costituirà un valore di inestimabile importanza per tutto il territorio».

Nell’operazione di finanziamento del nuovo Training Centre, il Pisa Sporting Club è affiancato in qualità di advisor finanziario da Iniziativa, boutique italiana di management consulting, specializzata in Corporate Finance e con una forte expertise nello sviluppo di infrastrutture sportive