Si chiude definitivamente l’avventura nel Milan per Elliott. Il rifinanziamento da parte di RedBird del vendor loan che il fondo di Singer aveva garantito a Cardinale nell’estate 2022 (poi rifinanziato una prima volta nel dicembre 2024) ha infatti portato alla conclusione un’esperienza che tra ruolo di finanziatori e guida diretta del club è durato quasi 10 anni.

L’esperienza di Elliott come azionista di maggioranza si conclude nell’estate 2022, quando il club passa a RedBird in una operazione che permette al fondo dei Singer di incassare 1,16 miliardi di euro. Di questi, tuttavia, 560 milioni vengono garantiti sempre da Elliott, con un vendor loan garantito a Gerry Cardinale per concludere l’acquisizione.

Elliott rimane così di fatto legato alla galassia Milan, anche per la presenza di alcuni suoi manager nel CdA della società, come Gordon Singer, figlio di Paul, il fondatore nonché guida del fondo.

Nel dicembre 2024, il vendor loan viene rifinanziato parzialmente: RedBird versa 170 milioni a Elliott, con l’indebitamento che passa da circa 659 a 489 milioni a fine anno, con un aumento tuttavia degli interessi. Tanto che, dopo un anno, a fine dicembre 2025, il valore sale a circa 550 milioni di euro, dopo interessi per circa 60 milioni.

Si arriva, così, alle ultime settimane, in cui RedBird trova in Comvest un nuovo partner da un punto di vista finanziario, decidendo così di trovare le risorse per rifinanziare il proprio debito nei confronti di Elliott. Una operazione che, come anticipato da Calcio e Finanza, vale appunto 550 milioni di euro per il fondo dei Singer, che lascia il CdA con l’addio di Gordon Singer e Dominic Mitchell. «Siamo orgogliosi di quanto il Milan ha realizzato da quando Elliott ha acquisito il Club nel 2018 – ha commentato Gordon Singer -. Sotto la guida della proprietà Elliott e successivamente di RedBird, le performance finanziarie e sportive del Club sono migliorate in modo significativo e la squadra ha vinto due trofei importanti, incluso lo Scudetto 2021/22. La gestione di un’istituzione storica come il Milan rappresenta una grande responsabilità e auguriamo a RedBird di continuare a ottenere successo in futuro».

Considerando quindi i 550 milioni incassati ora, a quanto ammonta il guadagno a livello di cassa per Elliott tra entrate e uscite nell’operazione Milan? Secondo le stime di Calcio e Finanza, si parla di una cifra “netta” pari a circa 570 milioni milioni di euro, così suddivisa: