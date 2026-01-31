Ufficializzato il calendario dei playoff della UEFA Champions League, in programma a febbraio, anche la Serie A ha svelato gli orari di anticipi e posticipi fino alla 26esa giornata del campionato 2025/26. Dal derby di Italia fra Inter e Juventus agli impegni delle altre big, sono diverse le sfide ad alto fascino per cui sono stati svelati ufficialmente oggi gli orari da parte della Lega Calcio.

Inoltre, è stato ufficializzato il recupero per Milan-Como, la sfida della 24esima giornata che non si svolgerà il prossimo fine settimana per via della indisponibilità di San Siro causa Olimpiadi invernali e che per diversi mesi è stata oggetto di discussione vista la volontà della Lega, assecondata dai due club, di farla disputare in Australia: si giocherà martedì 18 febbraio alle 20.45 a San Siro.

Ecco tutti i dettagli:

Particolare attenzione alle squadre impegnate nei playoff delle coppe europee e soprattutto al derby di Italia Inter-Juventus che sarà disputato sabato 14 febbraio alle ore 20.45 e precederà per entrambe le formazioni la gara di andata degli spareggi di Champions League. Entrambe le squadre saranno impegnate in trasferta, con i nerazzurri in Norvegia contro il Bodo, mentre i bianconeri saranno di scena a Istanbul con il Galatasaray.

Per la Juventus, il calendario imporrà un recupero lampo tra il match di San Siro e quello in Turchia, dal momento in cui non trascorreranno nemmeno 72 ore tra una trasferta e l’altra. Per l’Inter, invece, il problema si presenterà dopo l’incontro in Norvegia di mercoledì 18 febbraio, dal momento in cui la formazione nerazzurra sarà inevitabilmente impegnata il sabato successivo – 21 febbraio – contro il Lecce in campionato, prima di tornare nuovamente in campo il martedì 24 febbraio per il ritorno con il Bodo.