Commisso: «Riporteremo la Fiorentina dove merita. Lo stadio uno dei più grandi rimpianti di mio padre»

“Voglio essere molto chiaro su un punto fondamentale: la Fiorentina continuerà lungo il percorso iniziato da mio padre: mia madre, la mia famiglia e io garantiremo continuità e porteremo avanti il suo lavoro riportando la Fiorentina al livello che Firenze e i tifosi meritano”. È uno dei passaggi più significativi del primo intervento di Giuseppe B. Commisso da neo presidente viola, carica assunta dopo la scomparsa del padre Rocco due settimane fa, a New York. L’intervento è stato diffuso attraverso i canali ufficiali della società, alla vigilia della trasferta contro il Napoli che lo stesso Commisso jr seguirà al Maradona insieme alla madre Catherine, appena entrata nel Cda della Fiorentina.
Dopo aver ringraziato per la grande vicinanza e l’affetto ricevuti dalla sua famiglia in questi giorni di lutto (fra i messaggi ricevuti anche quello di Andrea Bocelli e della moglie Veronica Berti) il neo presidente viola si è rivolto alla prima squadra impegnata nella lotta salvezza ribadendo fiducia nell’attuale allenatore: “La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, ma il lavoro di Paolo Vanoli ha portato nuova energia, chiarezza e identità al gruppo. Ora più che mai è è fondamentale l’unità, ma anche essere determinati e motivati”.
In attesa dell’arrivo del nuovo direttore sportivo, a Firenze il 4 febbraio, “desidero fare un grande in bocca al lupo a Fabio Paratici che entrerà ufficialmente a far parte della Fiorentina nei prossimi giorni. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta e non vediamo l’ora di vederlo all’opera”.
Se la costruzione del Rocco B. Commisso Viola Park inorgoglisce tutta la famiglia (“Trasuda tutta la passione di mio padre, il suo desiderio di creare qualcosa di bello, funzionale e duraturo”), non altrettanto vale per la situazione del Franchi mentre il club si avvicina ai suoi primi 100 anni di storia: “Purtroppo è uno dei più grandi rimpianti di mio padre – ha ribadito Giuseppe Commisso – non essere riuscito a costruire uno stadio pronto ad accogliere i tifosi in modo degno della Fiorentina. La questione resta complessa, ma auspichiamo che si creino le condizioni per un nostro coinvolgimento, affinché Firenze possa finalmente avere un impianto moderno e rinnovato in tempi ragionevoli. Tra poco tornerò in America, dove ho altre responsabilità tra cui Mediacom, ma anche da lontano il mio impegno sarà costante”.