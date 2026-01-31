Commisso: «Riporteremo la Fiorentina dove merita. Lo stadio uno dei più grandi rimpianti di mio padre»

“Voglio essere molto chiaro su un punto fondamentale: la Fiorentina continuerà lungo il percorso iniziato da mio padre: mia madre, la mia famiglia e io garantiremo continuità e porteremo avanti il suo lavoro riportando la Fiorentina al livello che Firenze e i tifosi meritano”. È uno dei passaggi più significativi del primo intervento di Giuseppe B. Commisso da neo presidente viola, carica assunta dopo la scomparsa del padre Rocco due settimane fa, a New York. L’intervento è stato diffuso attraverso i canali ufficiali della società, alla vigilia della trasferta contro il Napoli che lo stesso Commisso jr seguirà al Maradona insieme alla madre Catherine, appena entrata nel Cda della Fiorentina.

Dopo aver ringraziato per la grande vicinanza e l’affetto ricevuti dalla sua famiglia in questi giorni di lutto (fra i messaggi ricevuti anche quello di Andrea Bocelli e della moglie Veronica Berti) il neo presidente viola si è rivolto alla prima squadra impegnata nella lotta salvezza ribadendo fiducia nell’attuale allenatore: “La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, ma il lavoro di Paolo Vanoli ha portato nuova energia, chiarezza e identità al gruppo. Ora più che mai è è fondamentale l’unità, ma anche essere determinati e motivati”.