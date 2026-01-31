San Siro, Inter e Milan accelerano: chiesto il via dei lavori a fine maggio

Inter e Milan accelerano sul nuovo San Siro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due club milanesi hanno chiesto ufficialmente di avviare i lavori per il nuovo stadio di San Siro tra circa quattro mesi, dunque a fine maggio, al termine della stagione. Una tempistica che può sorprendere molti tifosi, considerando che la prima partita nel nuovo impianto è prevista non prima del 2031, ma che segna l’inizio concreto del cambiamento dell’area attorno al Meazza.

Nel corso di una riunione a Palazzo Marino, i due club hanno presentato ai tecnici del Comune una proposta che prevede le prime bonifiche nell’area degli attuali parcheggi – dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio – e lo spostamento di alcuni tornelli, della cancellata e dell’impianto di videosorveglianza. In particolare, i tornelli degli ingressi 7, 8, 9 e 10, alle spalle del museo e della tribuna rossa, verrebbero arretrati più a ridosso dello stadio e non sarebbero utilizzabili nella stagione 2026-27.