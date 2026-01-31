Cartello sui diritti tv, IMG verso un maxi-risarcimento da mezzo miliardo alla Serie A

La Serie A è prossima a una possibile svolta nella lunga causa contro Img per la gestione dei diritti televisivi internazionali del campionato, con un maxi-risarcimento in vista. Una vicenda che nasce nel 2019, quando l’Antitrust ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza – di fatto un cartello – che avrebbe inciso negativamente sul valore dei diritti venduti all’estero nel periodo compreso tra il 2008 e il 2018. Da quell’accertamento è scaturita l’azione legale promossa da Lega Serie A e club, che in origine avevano quantificato il danno in circa 3 miliardi di euro.

Il contenzioso è arrivato a una fase decisiva. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, una perizia disposta dal Tribunale ha stimato il danno complessivo in 518 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbero interessi per circa 300 milioni. Su queste basi le parti sono impegnate da mesi in un confronto per trovare un accordo transattivo.