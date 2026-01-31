Tether chiude il 2025 con utili oltre i 10 miliardi di dollari

«Tether International, S.A. de C.V. ha pubblicato la propria attestazione relativa al quarto trimestre 2025, redatta da BDO, una delle cinque principali società di revisione indipendenti a livello globale – si legge nel comunicato di Tether -. Il report conferma l’accuratezza del Financial Figures and Reserves Report (FFRR) di Tether e fornisce una visione trasparente e dettagliata delle attività a copertura di USD₮ al 31 dicembre 2025. Il documento evidenzia un anno storico, definito da un’emissione senza precedenti, dalla crescita del bilancio e dalla redditività, riflettendo la scala alla quale USD₮ opera nei mercati digitali globali».

Tether ha chiuso il 2025 con utili oltre 10 miliardi di dollari. È il dato reso noto dal colosso delle stablecoin che negli ultimi mesi è diventato secondo azionista della Juventus dietro Exor, provando inoltre ad acquisire il club bianconero con una offerta tuttavia rifiutata dalla holding della famiglia Agnelli-Elkann.

«Di conseguenza, l’ammontare totale di USD₮ in circolazione ha superato i 186 miliardi di dollari, raggiungendo un massimo storico e segnando una delle espansioni annuali più rapide mai registrate per uno strumento finanziario denominato in dollari nei mercati globali. Allo stesso tempo, le riserve totali sono salite a quasi 193 miliardi di dollari, anch’esse a un livello record, continuando a superare le passività».

«Nel solo 2025 Tether ha emesso quasi 50 miliardi di nuovi USD₮, il secondo volume annuale più elevato della sua storia. Lo slancio è aumentato in modo marcato nella seconda metà dell’anno, quando sono stati emessi circa 30 miliardi di dollari in un contesto di forte crescita della domanda di liquidità in dollari nei mercati emergenti, nei pagamenti e nel trading di asset digitali».

«Nel 2025 Tether ha registrato utili netti superiori ai 10 miliardi di dollari, con riserve in eccesso pari a 6,3 miliardi, segnando un’altra solida performance finanziaria annuale e riaffermando la propria posizione come una delle società private più profittevoli e finanziariamente robuste. Attraverso una gestione disciplinata delle riserve e allocazioni strategiche tra Treasury statunitensi, asset digitali ed entità di investimento proprietarie, Tether ha sostenuto questa performance eccezionale, favorendo al contempo la crescita del proprio ecosistema di dollari digitali, che oggi supera i 530 milioni di utenti a livello globale».

«L’esposizione di Tether ai Treasury statunitensi ha continuato a raggiungere livelli record nel 2025, riflettendo un progressivo spostamento verso attività altamente liquide e a basso rischio».

«A fine anno, le detenzioni dirette di Treasury USA hanno superato i 122 miliardi di dollari, il livello più alto mai registrato dalla società, mentre l’esposizione complessiva, diretta e indiretta, ai Treasury ha superato i 141 miliardi di dollari, includendo le operazioni di pronti contro termine overnight».

«Questo colloca Tether tra i maggiori detentori di debito del governo statunitense a livello mondiale, sottolineando il suo ruolo crescente come principale canale della domanda globale di dollari».

«Il management dichiara quanto segue al 31 dicembre 2025: le attività totali superano i 192.877.729.144 dollari; le passività totali ammontano a 186.539.895.593 dollari, di cui 186.450.610.920 dollari relativi ai token digitali emessi».

«Gli investimenti proprietari di Tether in settori emergenti come intelligenza artificiale (AI), energia, media, fintech, metalli preziosi, agricoltura, società treasury di asset digitali, terreni e comunicazioni P2P, attraverso il Tether Global Investment Fund SICAF S.A., non sono inclusi nelle riserve a copertura dei token emessi».

«Queste iniziative innovative e pionieristiche in diversi ambiti sono finanziate con capitale e utili in eccesso e sono completamente separate dalle riserve di USD₮. Al quarto trimestre 2025, questo portafoglio di investimenti supera i 20 miliardi di dollari».

«Con emissioni di USD₮ a livelli record, riserve superiori alle passività per miliardi di dollari, un’esposizione ai Treasury ai massimi storici e una solida gestione del rischio, Tether entra nel 2026 con uno dei bilanci più solidi di qualsiasi azienda globale».

«Con l’accelerazione della domanda di dollari digitali, coperture dall’inflazione e strumenti finanziari programmabili in tutto il mondo, Tether resta posizionata come uno dei pilastri fondamentali della liquidità digitale globale», ha concluso Tether.

«Ciò che conta del 2025 non è solo la scala della crescita, ma la struttura che la sostiene», ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether. «USD₮ è cresciuto perché la domanda globale di dollari si sta spostando sempre più al di fuori dei canali bancari tradizionali, in particolare nelle regioni in cui i sistemi finanziari sono lenti, frammentati o inaccessibili».

«USD₮, grazie al suo effetto rete e a una crescita parabolica, è diventato il network monetario più ampiamente adottato nella storia dell’umanità. Ciò è stato reso possibile dalla fiducia costruita attraverso un sistema di gestione del rischio solido, senza precedenti nel settore finanziario, e dalle decisioni che adottiamo in materia di qualità degli asset, allocazione e liquidità, pensate per garantire che USD₮ rimanga affidabile e utilizzabile su scala globale, anche in periodi di domanda estrema», ha concluso Ardoino.

