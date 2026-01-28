Champions, Napoli eliminato subito da campione di Italia in carica: l'ultima fu la Juve di Conte

Una stagione difficile e negativa per il Napoli in Champions che ha raccolto solamente 8 punti in otto partite grazie a due vittorie, entrambe in casa e contro Qarabag e Sporting Lisbona , oltre a due pareggi e quattro sconfitte , la più clamorosa quella subita in casa del PSV per 6-2. Ed è soprattutto in trasferta che il Napoli ha fatto davvero fatica visto il solo punto guadagnato in quattro partite, e proprio quello a Copenhagen.

La sconfitta contro il Chelsea ha chiuso definitivamente la stagione europea del Napoli di Antonio Conte. I partenopei sono usciti sconfitti dalla sfida contro gli inglesi al Maradona per 3-2, un k0 che ha portato il Napoli a chiudere al 30° posto della classifica unica della prima fase.

Il Napoli, così, è quindi anche fuori dai playoff. Uno scenario che sembrava quasi impossibile a inizio stagione per i campioni di Italia che rimanda alla stagione 2013/14 quando la Juventus, campione di Italia in carica, fu eliminata alla fase a gironi. Chi era l’allenatore di quella squadra? Proprio Antonio Conte che fu eliminato dopo la sfida in Turchia contro il Galatasaray condizionata pesantemente dal campo di gioco che risentì dall’ondata di maltempo che colpì Istanbul tanto da far rinviare la partita al giorno dopo.

In quella stagione i bianconeri, che arrivavano dal secondo scudetto consecutivo, a fine stagione avrebbero vinto il terzo campionato di fila con il record di punti nella storia della Serie A (102).Una stagione che fu però contraddistinta proprio dalla eliminazione ai gironi di Champions e dall’aver fallito l’approdo in finale di Europa League, che fu giocata a Torino.

Ovviamente va sottolineato come quella Champions League prevedeva una formula ben diversa dall’attuale che, come si è visto la scorsa stagione, garantisce alle squadre un margine di errore molto più elevato visto che a essere eliminate direttamente nel corso della prima fase sono solamente otto squadre sulle 36 partecipanti. Con il passato format, invece, in un girone a quattro, due venivano eliminate di cui una retrocessa in Europa League. Nel 2013/14 la Juve fu inserita nel raggruppamento B con Real Madrid, Galatasaray e il Copenhagen, che ha appena costretto il Napoli di Conte al pareggio nonostante l’inferiorità numerica per un’ora di gioco.