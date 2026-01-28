Champions, la classifica in diretta: i piazzamenti live nell’ultima giornata

Si decide tutto negli ultimi 90 minuti: ecco la classifica aggiornata in diretta.

Di
Redazione
Altre notizie
calcio giocato
Bonus classifica ranking Champions
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

La Champions League 2025/26 vive i 90’ più elettrici della stagione: oggi infatti si chiude la prima fase, con tutte le 36 squadre in campo per giocarsi i piazzamenti nell’ultima gara. La classifica unica si definirà quindi dopo le 18 partite che si giocheranno in contemporanea oggi alle 21.

Graduatoria che determinerà il passaggio diretto agli ottavi (dal 1° all’8° posto) e chi dovrà invece passare dagli spareggi (dal 9° al 24° posto), chi arriverà, al contrario, dal 25° in giù dovrà dire addio alla Champions e sarà fuori da ogni competizione UEFA di questa stagione.

Classifica Champions League – La graduatoria

La classifica aggiornata della Champions League 2025/26:

Live data by Scoreaxis

Champions League, la fase ad eliminazione diretta

Al termine della fase a gironi, in ciascuna delle competizioni le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club (vale a dire nessun passaggio a un’altra competizione). In sostanza, quindi, non ci saranno più le retrocessioni tra una coppa e l’altra come nel passato.

Classifica Champions League – I criteri in caso di pari punti

Secondo il regolamento della Champions League, se due o più squadre sono a pari punti al termine delle partite della prima fase, vengono applicati i seguenti criteri, in questo ordine, per determinare la loro classifica:

  • Differenza reti
  • Maggior numero di gol segnati
  • Maggior numero di gol in trasferta segnati
  • Maggior numero di vittorie
  • Maggior numero di vittorie esterne
  • Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari affrontati nella prima fase
  • Differenza reti collettiva superiore degli avversari
  • Numero maggiore di gol segnati collettivamente dagli avversari
  • Totale punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti in tutte le partite (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)
  • Coefficiente club più alto

La Formula 1 e la MotoGP, le coppe europee UEFA, l’NBA e tutto il grande tennis ATP e WTA Tour. Tutto questo è NOW. Clicca qui per scoprire di più.

Temi

UEFA Champions League