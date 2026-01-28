Champions, la classifica in diretta: i piazzamenti live nell’ultima giornata

La Champions League 2025/26 vive i 90’ più elettrici della stagione: oggi infatti si chiude la prima fase, con tutte le 36 squadre in campo per giocarsi i piazzamenti nell’ultima gara. La classifica unica si definirà quindi dopo le 18 partite che si giocheranno in contemporanea oggi alle 21.

Graduatoria che determinerà il passaggio diretto agli ottavi (dal 1° all’8° posto) e chi dovrà invece passare dagli spareggi (dal 9° al 24° posto), chi arriverà, al contrario, dal 25° in giù dovrà dire addio alla Champions e sarà fuori da ogni competizione UEFA di questa stagione.

Classifica Champions League – La graduatoria

La classifica aggiornata della Champions League 2025/26:

Champions League, la fase ad eliminazione diretta

Al termine della fase a gironi, in ciascuna delle competizioni le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club (vale a dire nessun passaggio a un’altra competizione). In sostanza, quindi, non ci saranno più le retrocessioni tra una coppa e l’altra come nel passato.