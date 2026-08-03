Il doppio colpo Kolo Muani-Alajbegovic ha un peso inferiore sul bilancio Juve rispetto all'ultimo anno di Vlahovic

Il classe 2007, invece, arriva dopo essersi reso protagonista con la nazionale sia nella qualificazione ai Mondiali 2026 della Bosnia Erzegovina che nel torneo, autore di una rete. Fondamentale nella trattativa il Chief Football Officer della Juventus Frederic Massara , che voleva il bosniaco già alla Roma. Intermediario nell’operazione, l’ex centrocampista bianconero Miralem Pjanic .

L’attaccante francese è già stato protagonista in bianconero tra gennaio e luglio 2025 con 10 reti in 22 presenze. L’operazione consente al club bianconero di riportare subito a disposizione di Luciano Spalletti un attaccante già conosciuto dall’ambiente, pedina chiave specialmente dopo l’addio del serbo Dusan Vlahovic .

Domenica di annunci per la Juventus , che si rinforza nel reparto offensivo. Ufficiali infatti gli arrivi sia di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain che di Kerim Alajbegovic dal Bayer Leverkusen, entrambi a titolo definitivo con contratto fino al 30 giugno 2031.

L’impatto a bilancio di Kolo Muani

L’attaccante francese arriva a titolo definitivo per 38 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 3,2 milioni di euro. Sono previsti inoltre bonus fino a 12 milioni. Il nuovo numero 9 della Juventus percepirà un ingaggio di 5,5 milioni di euro netti a stagione.

La quota ammortamento relativa al cartellino di Kolo Muani ammonta a 8,24 milioni di euro per la stagione 2026/27. All’ammortamento si aggiunge poi il costo dello stipendio in termini lordi. I 5,5 milioni di euro netti di ingaggio corrispondono a quasi 10,2 milioni di euro lordi. Nel complesso, dunque, il costo complessivo di Kolo Muani per la Juventus sarà di 18,44 milioni di euro.

Con l’uscita di Openda in prestito al Lione, Kolo Muani sarà il calciatore più costoso dell’intera rosa bianconera, a meno di nuovi acquisti pesanti sul mercato. Nonostante questo primato, curiosamente il francese costerà comunque meno della metà di Dusan Vlahovic, che nell’ultima stagione aveva raggiunto un peso complessivo sui conti di più di 41 milioni di euro tra stipendio e quota ammortamento.