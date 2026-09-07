L’Inter si conferma al vertice della classifica degli stipendi della Serie A. Nella stagione 2026/27, secondo le stime elaborate da Calcio e Finanza, il club nerazzurro sostiene per i calciatori presenti in rosa un monte ingaggi pari a circa 84,3 milioni di euro netti, corrispondenti a 145,8 milioni di euro lordi.
L’Inter precede di misura la Juventus, il cui monte ingaggi lordo è stimato in circa 145,5 milioni. Le due società risultano quindi sostanzialmente appaiate, con una differenza di circa 300mila euro.
Il giocatore più pagato della rosa nerazzurra resta il capitano Lautaro Martínez, con uno stipendio netto di 9 milioni di euro a stagione. Alle sue spalle si collocano Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu, entrambi a quota 6,5 milioni.
Stipendi Inter 2026 2027 – Il monte ingaggi sale a 145,8 milioni
Nella stagione 2025/26 il monte ingaggi dell’Inter era stimato in circa 83 milioni di euro netti e 141,5 milioni lordi.
Per il 2026/27, le stime indicano stipendi complessivi per 84,28 milioni di euro netti e 145,82 milioni lordi. Rispetto alla stagione precedente, il costo lordo cresce quindi di circa 4,3 milioni di euro, con un incremento nell’ordine del 3%.
L’aumento del monte ingaggi rimane pertanto contenuto, nonostante i cambiamenti intervenuti nella composizione della rosa e alcuni adeguamenti contrattuali.
Stipendi Inter 2026 2027 – Lautaro guida la classifica
Con 9 milioni di euro netti, Lautaro Martínez rimane il calciatore più pagato dell’Inter. Il capitano percepisce da solo oltre il 10% del monte ingaggi netto complessivo della prima squadra.
Barella e Çalhanoğlu seguono a 6,5 milioni, mentre Marcus Thuram si colloca a 6 milioni. Alessandro Bastoni completa il gruppo dei primi cinque con 5,5 milioni netti.
Complessivamente, i cinque giocatori più pagati dell’Inter percepiscono 33,5 milioni di euro netti, pari a poco meno del 40% del monte ingaggi netto della rosa.
Alle loro spalle si trovano Benjamin Pavard, a quota 5 milioni, e Piotr Zieliński, con 4,5 milioni. John Stones e Federico Dimarco percepiscono invece 4 milioni netti a stagione.
Sono quindi nove i calciatori nerazzurri con uno stipendio netto pari o superiore a 4 milioni di euro.
Stipendio Pio Esposito – L’effetto del rinnovo
Tra le principali variazioni rispetto alla stagione precedente figura l’adeguamento riconosciuto a Francesco Pio Esposito.
Il nuovo contratto, valido fino al 2032, prevede uno stipendio stimato in circa 2,7 milioni di euro netti a stagione, corrispondenti a circa 4,99 milioni lordi. Prima del rinnovo, il costo lordo dello stipendio era stimato in circa 1,85 milioni.
Il solo adeguamento retributivo determina quindi un incremento del costo lordo nell’ordine di 3,1 milioni di euro per stagione. Considerando anche la quota di ammortamento, il costo annuo complessivo del calciatore è stimato in circa 5,15 milioni di euro.
Stipendi Inter 2026 2027 – La classifica completa
Di seguito gli stipendi netti stimati dei calciatori dell’Inter per la stagione 2026/27, bonus esclusi:
- Lautaro Martínez: 9 milioni di euro;
- Hakan Çalhanoğlu: 6,5 milioni;
- Nicolò Barella: 6,5 milioni;
- Marcus Thuram: 6 milioni;
- Alessandro Bastoni: 5,5 milioni;
- Benjamin Pavard: 5 milioni;
- Piotr Zieliński: 4,5 milioni;
- John Stones: 4 milioni;
- Federico Dimarco: 4 milioni;
- Manuel Akanji: circa 3,73 milioni;
- Curtis Jones: 3,5 milioni;
- Yann Aurel Bisseck: 3 milioni;
- Djed Spence: 3 milioni;
- Francesco Pio Esposito: 2,7 milioni;
- Luis Henrique: 2,5 milioni;
- Henrikh Mkhitaryan: 2,5 milioni;
- Carlos Augusto: 2,2 milioni;
- Andy Diouf: 2 milioni;
- Ange-Yoan Bonny: 2 milioni;
- Josep Martínez: 1,5 milioni;
- Ivan Provedel: 1,5 milioni;
- Petar Sučić: 1,5 milioni;
- Aleksandar Stanković: 1,5 milioni;
- Raffaele Di Gennaro: 150mila euro.
Stipendi Inter 2026 2027 – Netto e lordo per ogni calciatore
|Giocatore
|Ruolo
|Netto
|Lordo
|L. Martínez
|A
|€ 9,00 mln
|€ 16,65 mln
|Çalhanoğlu
|C
|€ 6,50 mln
|€ 12,03 mln
|Barella
|C
|€ 6,50 mln
|€ 12,03 mln
|Thuram
|A
|€ 6,00 mln
|€ 7,86 mln
|Bastoni
|D
|€ 5,50 mln
|€ 10,18 mln
|Pavard
|D
|€ 5,00 mln
|€ 6,55 mln
|Zieliński
|C
|€ 4,50 mln
|€ 8,33 mln
|Stones
|D
|€ 4,00 mln
|€ 7,40 mln
|Dimarco
|D
|€ 4,00 mln
|€ 7,40 mln
|Akanji
|D
|€ 3,73 mln
|€ 6,90 mln
|C. Jones
|C
|€ 3,50 mln
|€ 6,48 mln
|Bisseck
|D
|€ 3,00 mln
|€ 3,93 mln
|Spence
|D
|€ 3,00 mln
|€ 5,55 mln
|Pio Esposito
|A
|€ 2,70 mln
|€ 5,00 mln
|Luis Henrique
|D
|€ 2,50 mln
|€ 4,63 mln
|Mkhitaryan
|C
|€ 2,50 mln
|€ 3,28 mln
|Carlos Augusto
|D
|€ 2,20 mln
|€ 2,88 mln
|Diouf
|C
|€ 2,00 mln
|€ 3,70 mln
|Bonny
|A
|€ 2,00 mln
|€ 3,70 mln
|J. Martínez
|P
|€ 1,50 mln
|€ 2,78 mln
|Provedel
|P
|€ 1,50 mln
|€ 2,78 mln
|Sučić
|C
|€ 1,50 mln
|€ 2,78 mln
|Stanković
|C
|€ 1,50 mln
|€ 2,78 mln
|Di Gennaro
|P
|€ 0,15 mln
|€ 0,28 mln
|Totale
|—
|€ 84,28 mln
|€ 145,82 mln
Valori stimati in milioni di euro, bonus esclusi. P = portiere;
D = difensore; C = centrocampista; A = attaccante.