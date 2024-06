Inter, ufficiale il rinnovo di Barella: come cambiano i costi a bilancio

Adesso è ufficiale. Nicolò Barella ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter, prolungandone la scadenza fino al 30 giugno del 2029, con un corposo aumento che lo porterà a guadagnare 6,5 milioni di euro netti a stagione, senza considerare eventuali bonus aggiuntivi. «FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella: il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029», recita la nota ufficiale della società.

L’intesa tra le parti era già stata definita da tempo, ma l’annuncio era stato messo in stand-by in attesa delle evoluzioni societarie. Ora è arrivata la prima comunicazione ufficiale, mentre per Lautaro Martinez e il tecnico Simone Inzaghi (altri due attesissimi rinnovi in casa Inter) bisognerà aspettare ancora qualche tempo.

Barella stipendio Inter – Cala il peso sui conti dopo il rinnovo

Ma come impatterà questo rinnovo di Barella sui conti dell’Inter? Partendo dai dati ufficiali a disposizione, ricordiamo che il costo storico di Barella è pari a oltre 50,5 milioni di euro. Al 30 giugno 2023 erano stati ammortizzati oltre 31 milioni di euro, motivo per cui il valore netto a bilancio del centrocampista era pari a circa 19,5 milioni di euro.

Considerando il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, la quota ammortamento per la stagione 2023/24 è stata pari a 6,5 milioni di euro circa. Considerando anche lo stipendio lordo da 8,33 milioni di euro (4,5 milioni netti), il costo complessivo nella stagione che si è appena conclusa ha toccato quota 14,83 milioni di euro.

Il valore netto di Barella a bilancio sarà sceso invece a 13 milioni di euro al 30 giugno 2024. Con il rinnovo fino al 2029, la quota ammortamento per la stagione 2024/25 sarà dunque in calo a 2,6 milioni di euro. Una diminuzione che sarà compensata dall’aumento dello stipendio lordo a quota 12,03 milioni di euro. Nel complesso, Barella peserà dunque sui conti dell’Inter per 14,63 milioni di euro nel 2024/25, cifra addirittura leggermente in calo rispetto alla stagione passata.