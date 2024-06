La stagione 2023/24 si è ormai conclusa e i club sono già al lavoro in vista del prossimo campionato, mente le Nazionali si prendono la scena estiva con EURO 2024 e la Copa America. Dopo l’Inter e la Juventus, anche il Milan ha annunciato il lancio della nuova campagna abbonamenti, che prenderà ufficialmente il via il 12 giugno alle ore 12.00. Un appuntamento importante per i tifosi rossoneri, che non hanno fatto mancare il loro supporto la scorsa stagione con una media di 72mila presenze in campionato a San Siro.

Sono quattro le fasi di vendita previste dal club rossonero, a cominciare dalla prelazione per gli abbonati della stagione 2023/24, che potranno confermare il posto fino al 26 giugno. Nella prima fase di conferma posto, con l’acquisto di un abbonamento è possibile vedere tutte le 19 partite di Serie A del Milan a partire da 15,7 euro a partita (considerando un abbonamento acquistato al Terzo Rosso Centrale, in aumento di 2,7 euro a partita rispetto al 2023/24), anche nei big-match.

Per fare degli esempi concreti, nella prima fase il prezzo medio a partita aumenterà come di seguito:

Primo Verde: 23,6 euro a partita (aumento di 2,6 euro a partita rispetto al 2023/24)

23,6 euro a partita (aumento di 2,6 euro a partita rispetto al 2023/24) Secondo Arancio: 32,6 euro a partita (aumento di 5,8 euro a partita rispetto al 2023/24)

32,6 euro a partita (aumento di 5,8 euro a partita rispetto al 2023/24) Primo Arancio: 41,5 euro a partita (aumento di 7 euro a partita rispetto al 2023/24)

In questo modo, il club garantisce di poter accontentare tutte le “fasce” dei tifosi rossoneri: da chi vuole essere presente a tutte le partite con 300 euro dell’abbonamento al Terzo Rosso Centrale, passando per chi vuole godersi la stagione dal Primo Arancio con 790 euro, fino ai 3.700 euro della Tribuna d’Onore Rossa.

Si passa poi alla possibilità – sempre per gli abbonati della stagione appena conclusa – di cambiare posto, che va dal 28 giugno al 30 giugno. Successivamente toccherà alle persone presenti nella “Waiting List”, il bacino dal quale il Milan attingerà per occupare i posti eventualmente rimasti (ricordiamo che il tetto agli abbonamenti è fissato a 41.500 posti). Chiusura dedicata all’eventuale vendita libera, che – qualora ci fosse ulteriore disponibilità – prenderà il via il prossimo 5 luglio.

Milan prezzi abbonamenti – Tutte le fasi di vendita

Di seguito, tutte le fasi di vendita:

Prelazione conferma posto: dal 12 giugno ore 12.00 al 26 giugno ore 23.59. L’abbonato 2023/24 potrà esclusivamente confermare il proprio posto;

dal 12 giugno ore 12.00 al 26 giugno ore 23.59. L’abbonato 2023/24 potrà esclusivamente confermare il proprio posto; Prelazione cambio posto : dal 28 giugno ore 12.30 al 30 giugno ore 23.59. L’abbonato 2023/24 potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita;

: dal 28 giugno ore 12.30 al 30 giugno ore 23.59. L’abbonato 2023/24 potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita; Waiting List: dal 1° luglio ore 17.00 al 3 luglio ore 23.59. Gli iscritti alla Waiting List della scorsa campagna abbonamenti accederanno in esclusiva a questa fase con un listino a loro dedicato;

dal 1° luglio ore 17.00 al 3 luglio ore 23.59. Gli iscritti alla Waiting List della scorsa campagna abbonamenti accederanno in esclusiva a questa fase con un listino a loro dedicato; Vendita libera: dal 5 luglio ore 12.00. Fase di vendita libera, aperta anche ai nuovi abbonati.

Milan prezzi abbonamenti – Validità e tipologie di abbonamento

L’abbonamento alla stagione sarà valido per 19 partite di Serie A. Sono previste due tipologie di abbonamento, il Classic e il Club 1899.

L’abbonamento Classic garantisce:

Miglior prezzo garantito rispetto all’acquisto di biglietti partita singola;

Accesso alla fase di vendita dedicata per le coppe;

Cambio nominativo illimitato;

Sconti dedicati;

Prezzi ridotti per Family, Under 25 e Senior/Over 65

L’abbonamento Club 1899 garantisce:

Prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto del pacchetto hospitality partita singola;

Posto VIP;

Servizio Food&Beverage;

Esperienze esclusive;

Accesso alla fase di vendita dedicata per le coppe;

Cambio nominativo illimitato;

Sconti dedicati

Milan prezzi abbonamenti – I prezzi dei tagliandi

Di seguito, alcune anticipazioni sui prezzi dei tagliandi in vista della prima fase di abbonamento, dalla tribuna d’onore rossa al terzo anello rosso centrale: