Pio Esposito rinnova con l’Inter: l'impatto a bilancio e cosa cambia con un contratto di sei anni

Pio Esposito rinnovo Inter – Come cambia il costo a bilancio

Prima del rinnovo, Pio Esposito aveva un impatto estremamente contenuto sui conti dell’Inter. Il suo stipendio lordo era pari a circa 1,85 milioni di euro, mentre la quota di ammortamento era di poco superiore ai 200mila euro annui. Complessivamente, dunque, il costo del calciatore per una stagione intera si attestava nell’ordine dei 2,05 milioni di euro.

Con il nuovo contratto la situazione cambia soprattutto sul fronte dello stipendio. L’ingaggio da circa 2,7 milioni netti determina infatti un costo lordo stimabile in 4,99 milioni di euro. A questa cifra bisognerà aggiungere una quota di ammortamento di circa 160mila euro, calcolata distribuendo il valore contabile residuo su cinque esercizi e non sulle sei stagioni previste dal nuovo accordo. Il nuovo costo annuo di Pio Esposito per l’Inter sarà quindi pari a circa 5,15 milioni di euro.

Nel dettaglio:

Prima del rinnovo

stipendio lordo: 1,85 milioni di euro

ammortamento: poco più di 200mila euro

costo complessivo: circa 2,05 milioni

Dopo il rinnovo

stipendio lordo: 4,99 milioni di euro

ammortamento: 160mila euro

costo complessivo: circa 5,15 milioni

L’incremento del costo sarà dunque nell’ordine dei 3,1 milioni di euro a stagione, più che raddoppiando il precedente peso del calciatore sul conto economico dell’Inter. Una crescita determinata quasi interamente dall’adeguamento dello stipendio, mentre il rinnovo consente di ridurre leggermente la quota di ammortamento annuale.

Al di là delle cifre, il rinnovo di Pio Esposito offre così un esempio concreto degli effetti della nuova disciplina italiana. I club possono ora tutelare maggiormente i propri calciatori attraverso contratti di sei, sette o persino otto anni, ma senza ottenere parallelamente il vantaggio contabile di distribuire il costo del cartellino lungo tutta la durata dell’accordo. Il contratto può arrivare a otto anni, l’ammortamento continua invece a fermarsi a cinque.