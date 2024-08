Ufficiale, Lautaro rinnova con l’Inter: le cifre e come cambia l’impatto a bilancio

Ora è ufficiale, Lautaro Martinez ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2029. Lo ha comunicato il club nerazzurro con una nota pubblicata sul sito ufficiale.

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l’attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029”, si legge nel comunicato. L’attaccante argentino è arrivato a Milano nell’estate 2018 e si prepara così, con il nuovo contratto, a vestire la maglia nerazzurra per undici anni. Nelle sue prime sei stagioni in nerazzurro, Lautaro ha collezionato complessivamente 282 presenze, condite da 129 reti e conquistando anche sette trofei: due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e due scudetto, l’ultimo alzando anche il trofeo da capitano.

Lautaro stipendio Inter, l’impatto a bilancio

Secondo le indiscrezioni, il capitano avrebbe firmato un accordo da circa 9 milioni di euro a stagione. Come cambierà quindi l’impatto a bilancio dell’attaccante argentino? Il valore netto residuo del cartellino di Lautaro Martinez nel bilancio al 30 giugno 2024 dovrebbe essere pari a circa 4,9 milioni di euro, dopo ammortamenti per circa 2,5 milioni nel corso della stagione 2023/24. Considerando lo stipendio da 6 milioni netti (circa 11,1 lordi), il peso complessivo a bilancio nel 2023/24 è stato pari a 13,6 milioni di euro.

Con il nuovo rinnovo, l’ammortamento del cartellino di Lautaro scenderà da 2,5 a circa 1 milione di euro, ma l’aumento dell’ingaggio (a 9 milioni netti pari a 16,6 milioni lordi) porterà il peso a bilancio sul 2024/25 a salire fino a 17,7 milioni di euro, con un aumento così di circa 3,1 milioni nei conti della prossima stagione.