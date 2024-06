Lautaro-Inter, accordo anche sui bonus. Firma entro giugno: le cifre

Manca solo la firma e capitan Lautaro Martinez si legherà all’Inter fino al 2029. L’attaccante argentino, classe 1997, è infatti centrale anche nel progetto nerazzurro targato Oaktree.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri è arrivata anche la stretta di mano tra i dirigenti nerazzurri e Alejandro Camano, procuratore di Lautaro. Superate le piccole differenze di cifre iniziali, e qui la volontà del giocatore di rimanere a Milano è stata fondamentale, le parti hanno trovato un accordo anche per i bonus legati al rendimento personale nonché a quelli di squadra.

Stipendio Lautaro rinnovo Inter – Le cifre e la durata del nuovo accordo

Il nuovo contratto, che sarà firmato entro fine giugno (con Lautaro impegnato in Copa America con la sua Argentina), prevede 9 milioni di euro netti di base fissa. Ma la giornata di ieri è stata fondamentale anche per arrivare a un accordo sui bonus. Questi non saranno inferiori al milione di euro, così da portare eventualmente il totale in doppia cifra. Inoltre, non si esclude che in base ai risultati dell’Inter dei prossimi anni, il compenso destinato a Lautaro possa essere ancora più alto.

In attesa della firma di Lautaro, che probabilmente arriverà negli Stati Uniti dove si gioca la Copa America, l’accordo è blindato, assecondando in toto la volontà del calciatore che ha sempre detto di voler mettere la parola fine alle negoziazioni prima dell’inizio della rassegna continentale per concentrarsi completamente su di essa. A confermarlo è lo stesso Camano: «Lui è molto felice. La sua volontà è stata decisiva per l’accordo, questo è sicuro».