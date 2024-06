Sky chiude il bilancio 2023 con ricavi in crescita e rosso in calo

Il gruppo Sky in Italia ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2023 con un rosso di 542 milioni di euro, in netto calo rispetto ai 735 milioni dell’esercizio 2022. È quanto emerge dal bilancio consolidato di Sky Italian Holdings – i cui numeri sono stati riportati da ItaliaOggi -, la holding che raggruppa le società di Sky che operano nel territorio italiano. I ricavi sono cresciuti a 2,195 miliardi di euro (+68 milioni sul 2022), con EBITDA in miglioramento a -109 milioni (-335 milioni nel 2022).

Sky bilancio 2023 – I conti e gli abbonati tra NOW e Sky

Guardando solamente all’attività di Sky Italia, i ricavi hanno toccato quota 2,17 miliardi di euro, ovvero 65 milioni di euro in più rispetto al 2022. Uno sviluppo che passa prevalentemente da altre e nuove aree di business. C’è il boom della raccolta pubblicitaria, soprattutto grazie a Tv8, e gli incassi da advertising per l’esercizio 2023 raggiungono i 236,8 milioni di euro, +8,5% rispetto al 2022.

Ci sono i servizi connettività e voce (Sky Wi-Fi) che pesano per 145 milioni di euro (+58,1% sul 2022), e anche la voce “vendita di beni” arriva a quota 44,6 milioni di euro, +51,1% soprattutto sulla spinta delle vendite dei televisori Sky Glass che ne assorbono quasi completamente l’ammontare. Stabili anche gli abbonati, a quota 4,2 milioni, con aumento di chi sceglie di iscriversi a NOW e calo per gli abbonati Sky.

Sky bilancio 2023 – Niente interventi della capogruppo

Rimane ancora un po’ di strada da fare per rimettere in equilibrio i conti. L’ultima riga del bilancio, infatti, nel 2023 presenta ancora una perdita di 552 milioni di euro. Meglio del 2022, quando il rosso era stato di 739 milioni di euro, ma pur sempre un risultato negativo che il presidente e amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, stima comunque di attenuare ulteriormente nel 2024, senza la necessità di nuovi interventi da parte della capogruppo per patrimonializzare la società.

Lo scorso novembre, infatti, alla luce dei risultati dell’esercizio 2023, Sky Uk ha versato 800 milioni di euro alla capogruppo Sky Italian Holdings, che li ha utilizzati proprio per ripatrimonializzare Sky Italia, che ha quindi chiuso il 2023 con un patrimonio netto positivo di 1,27 miliardi di euro. «Come previsto nelle stime di budget, anche i primi mesi dell’esercizio 2024 hanno registrato un andamento negativo in termini di performance economiche e finanziarie», spiegano gli amministratori di Sky Italia, «non comportando tuttavia una situazione di deficit patrimoniale alla data di redazione del presente bilancio».