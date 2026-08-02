Dopo una trattativa lunga e più volte vicina alla rottura, Juventus e Paris Saint-Germain hanno raggiunto l’intesa per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, già protagonista in bianconero tra gennaio e luglio 2025 con 10 reti in 22 presenze, arriverà a titolo definitivo (e non in prestito con obbligo di riscatto, come previsto in precedenza) per 38 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersene ulteriori 12 di bonus.

Decisiva è stata anche la volontà del calciatore, che ha indicato da tempo la Juventus come destinazione prioritaria e dovrebbe sottoscrivere un contratto quinquennale da 5,5 milioni di euro netti a stagione. L’operazione consente al club bianconero di riportare subito a disposizione di Luciano Spalletti un attaccante già conosciuto dall’ambiente, pedina chiave specialmente dopo l’addio del serbo Dusan Vlahovic. Ma come impatterà il nuovo acquisto sui conti della Juventus? Quanto costerà Kolo Muani al club bianconero?