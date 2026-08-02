Dopo una trattativa lunga e più volte vicina alla rottura, Juventus e Paris Saint-Germain hanno raggiunto l’intesa per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, già protagonista in bianconero tra gennaio e luglio 2025 con 10 reti in 22 presenze, arriverà a titolo definitivo (e non in prestito con obbligo di riscatto, come previsto in precedenza) per 38 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersene ulteriori 12 di bonus.
Decisiva è stata anche la volontà del calciatore, che ha indicato da tempo la Juventus come destinazione prioritaria e dovrebbe sottoscrivere un contratto quinquennale da 5,5 milioni di euro netti a stagione. L’operazione consente al club bianconero di riportare subito a disposizione di Luciano Spalletti un attaccante già conosciuto dall’ambiente, pedina chiave specialmente dopo l’addio del serbo Dusan Vlahovic. Ma come impatterà il nuovo acquisto sui conti della Juventus? Quanto costerà Kolo Muani al club bianconero?
Kolo Muani stipendio Juventus – L’impatto sui conti bianconeri
Se le cifre indicate saranno confermate, la quota ammortamento relativa al cartellino di Kolo Muani ammonterà a 7,6 milioni di euro per la stagione 2026/27, questo perché il calciatore – sempre secondo le indiscrezioni – dovrebbe firmare un contratto della durata di cinque anni. All’ammortamento si aggiungerà poi il costo dello stipendio in termini lordi. I 5,5 milioni di euro netti di ingaggio corrispondono a quasi 10,2 milioni di euro lordi. Nel complesso, dunque, il costo complessivo di Kolo Muani per la Juventus sarà di 17,8 milioni di euro.
Con l’uscita di Openda in direzione Lione, Kolo Muani sarà il calciatore più costoso dell’intera rosa bianconera, a meno di nuovi acquisti pesanti sul mercato. Nonostante questo primato, curiosamente il francese costerà comunque meno della metà di Dusan Vlahovic, che nell’ultima stagione aveva raggiunto un peso complessivo sui conti di più di 41 milioni di euro tra stipendio e quota ammortamento.