Juve-Vlahovic, niente rinnovo: l'impatto dell'addio sui conti della società

Dopo quattro stagioni e mezza è giunta al capolinea la storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus. Nella giornata odierna, alla Continassa è andato in scena un incontro tra la dirigenza e bianconera e l’attaccante serbo. Durante il faccia a faccia si è discusso dell’eventuale rinnovo di Vlahovic, il cui attuale contratto andrà in scadenza alla fine di giugno.

Le parti, però, sono rimaste lontane dal trovare un accordo: si va dunque verso la separazione definitiva, con il calciatore che si libererà a parametro zero. Secondo indiscrezioni, Vlahovic avrebbe chiesto un contratto da 8 milioni netti a stagione (più ricche commissioni e un premio alla firma), ricevendo in risposta un’offerta da 6 milioni netti più bonus (con oneri accessori ridotti). Qui le trattative sono state definitivamente interrotte.