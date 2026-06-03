Juve-Vlahovic, niente rinnovo: l'impatto dell'addio sui conti della società

Dopo quattro stagioni e mezza è giunta al capolinea la storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus. Nella giornata odierna, alla Continassa è andato in scena un incontro tra la dirigenza e bianconera e l’attaccante serbo. Durante il faccia a faccia si è discusso dell’eventuale rinnovo di Vlahovic, il cui attuale contratto andrà in scadenza alla fine di giugno.
Le parti, però, sono rimaste lontane dal trovare un accordo: si va dunque verso la separazione definitiva, con il calciatore che si libererà a parametro zero. Secondo indiscrezioni, Vlahovic avrebbe chiesto un contratto da 8 milioni netti a stagione (più ricche commissioni e un premio alla firma), ricevendo in risposta un’offerta da 6 milioni netti più bonus (con oneri accessori ridotti). Qui le trattative sono state definitivamente interrotte.
Juventus risparmio Vlahovic – L’impatto sui conti del club bianconero
Ma come impatterà questo addio sui conti della Juventus? Quanto risparmierà il club bianconero nell’esercizio 2026/27? Vlahovic è stato acquistato dalla Juve nel gennaio del 2022, quando è arrivato dalla Fiorentina per 70 milioni di euro più bonus. Il suo costo storico negli anni è cresciuto fino a superare quota 85 milioni di euro. Contestualmente, anche lo stipendio di Vlahovic è aumentato e ha raggiunto il suo apice nel corso della stagione 2026/27, arrivando a 12 milioni di euro netti.
Nell’esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2026, come emerge dai dati ufficiali di bilancio, Vlahovic è costato 19,55 milioni di euro sul fronte della quota ammortamento (l’ultima prima della scadenza). A livello di ingaggio lordo, invece, il costo è stato pari a 22,2 milioni di euro. In totale, parliamo di 41,75 milioni di euro.
La Juventus non dovrà più fare fronte a questo costo nella prossima stagione, liberando uno spazio davvero importante a bilancio. Basti pensare che il secondo calciatore più costoso di questa stagione in Serie A – Lorenzo Lucca del Napoli – ha avuto un peso di 17,7 milioni di euro sui conti del Napoli, meno della metà rispetto al centravanti serbo.
Dall’altra parte, la Juventus dovrà sostituire quello che senza infortuni sarebbe stato probabilmente il suo attaccante titolare. Al’AD Damien Comolli e al resto della dirigenza del club bianconero il compito di trovare la pedina giusta per Luciano Spalletti.