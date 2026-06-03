Lautaro vince anche in tribunale: niente risarcimento da 8 milioni agli ex procuratori

La società di agenti sportivi aveva chiesto all’attaccante argentino il pagamento di una somma vicina agli 8 milioni di euro . Con sentenza pubblicata il 28 aprile 2026, i giudici hanno confermato la decisione di primo grado, dichiarando la nullità del contratto di mandato e rigettando le pretese economiche avanzate nei confronti del calciatore.

Lautaro Martínez è stato assistito da LCA Studio Legale, con un team composto dagli avvocati Federico Venturi Ferriolo e Nicolò Peri del dipartimento sport, insieme a Gian Paolo Coppola e Giacomo Cioccarelli del dipartimento litigation.

Al centro della vicenda c’era la validità del contratto di mandato. Secondo quanto emerso nel giudizio, il contratto risultava formalmente depositato presso la Commissione Agenti Sportivi FIGC, ma non sarebbe stato depositato nel rispetto della normativa federale. Inoltre, secondo la difesa del calciatore, mancavano alcuni requisiti essenziali previsti dal regolamento FIGC.

La Corte d’Appello ha quindi ribadito un principio rilevante per i rapporti tra calciatori e agenti: le regole federali non sono meri passaggi formali, ma condizioni necessarie per garantire trasparenza e certezza ai rapporti sportivi. Il loro mancato rispetto può incidere sulla validità degli accordi e sulla possibilità di farli valere anche davanti alla giustizia ordinaria.

«Questa decisione conferma un principio di particolare importanza nel diritto sportivo: il rispetto delle regole federali non può essere considerato un semplice adempimento formale, ma costituisce il presupposto necessario per assicurare validità ed efficacia ai rapporti sportivi anche davanti ai giudici ordinari», ha commentato Federico Venturi Ferriolo.

La vicenda ha avuto anche un profilo internazionale. LCA ha collaborato con lo studio Ruiz-Huerta & Crespo, con gli avvocati Juan de Dios Crespo e Alessandro Mosca, e con l’avvocato José María Relucio, legale dell’agenzia sportiva Footfeel.