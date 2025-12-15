Il Milan ha ufficializzato questo pomeriggio di avere rinnovato il contratto del laterale belga Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026. Arrivato in rossonero nel gennaio 2020, Saelemaekers è cresciuto nel corso delle stagioni, due di queste trascorse in prestito tra Bologna e Roma.
Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia del Milan, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, che li porterà fino al termine della stagione 20230/31, almeno sulla carta.
Ma come impatterà questo rinnovo sui conti del club rossonero? Come cambierà il costo del calciatore a bilancio? Partendo dai dati ufficiali aggiornati all’ultimo bilancio, il costo storico di Saelemaekers a bilancio è pari a 7,88 milioni di euro. Al 30 giugno 2025 il suo valore residuo era invece pari a 1,4 milioni di euro circa.
Considerando il precedente contratto in scadenza al 2026 (come emerge dal bilancio al 30 giugno 2025), il valore netto del calciatore sarà pari a zero al 30 giugno del prossimo anno. Questo significa che – al netto di eventuali commissioni per l’agente nell’ambito del rinnovo di contratto, che non sono note attualmente – il cartellino di Saelemaekers sarà completamente ammortizzato.
In questa stagione, il calciatore è costato al Milan circa 3,1 milioni di euro tra stipendio e ammortamento. Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, l’ingaggio crescerà fino a 3,5 milioni di euro netti, pari a 4,59 milioni di euro lordi circa (considerando gli sgravi previsti dal Decreto Crescita, ancora applicabili nel suo caso), il costo che il club rossonero dovrà sostenere per Saelemaekers a partire dalla prossima stagione calcistica.