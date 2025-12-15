Il Milan ha ufficializzato questo pomeriggio di avere rinnovato il contratto del laterale belga Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026. Arrivato in rossonero nel gennaio 2020, Saelemaekers è cresciuto nel corso delle stagioni, due di queste trascorse in prestito tra Bologna e Roma.

Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia del Milan, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, che li porterà fino al termine della stagione 20230/31, almeno sulla carta.