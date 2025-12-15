L’Italia accelera per EURO 2032, otto stadi in corsa: le date chiave e la situazione città per città

L’Italia accelera sul fronte stadi per EURO 2032 e l’ottimismo aumenta. Dalla situazione complicata che abbiamo raccontato lo scorso agosto, infatti, negli ultimi mesi diversi tra club e comuni hanno spinto il piede sull’acceleratore per quanto riguarda i progetti degli impianti per ospitare il torneo insieme alla Turchia. Tanto che dall’unica certezza rappresentata dallo Juventus Stadium, ora sono otto gli stadi (e/o i progetti) che rientrano tra quelli che possono essere indicati dalla FIGC per la manifestazione continentale. E potrebbero anche salire, visto che ci sono alcuni potenziali candidati che stanno recuperando terreno.

Toccherà poi alla FIGC, particolarmente attiva negli ultimi mesi supportata dal Ministero dello Sport,scegliere le cinque sedi definitive da indicare alla UEFA. Le riunioni fra FIGC, Ministero dello Sport, club e comuni intanto si sono intensificate nelle ultime settimane, con approfondendimenti e aggiornamenti anche sui progetti che saranno presentati, come quello per il nuovo San Siro e per lo stadio della Roma a Pietralata.

In questo quadro la tempistica è abbastanza stretta e prevede che entro luglio 2026 debba essere fornita la documentazione da parte dei comuni alla Federcalcio, che poi entro settembre darà l’indicazione alla UEFA. E, nel cronoprogramma, è disposto inoltre che entro marzo 2027 venga dato il via anche ai lavori: si tratta di una scadenza relativa visto che l’inizio dei lavori è una scadenza non perentoria perchè la data decisiva è quella di ottobre in cui il Comitato della UEFA potrà togliere definitivamente l’asterisco sull’Italia e confermare che le gare di EURO 2032 potranno essere giocate anche nel nostro Paese. Ma su questo fronte, ora, è aumentato l’ottimismo rispetto ai mesi scorsi.