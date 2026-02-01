Maignan-Milan, ufficiale il rinnovo fino al 2031: l'impatto a bilancio

Lo stipendio del giocatore passerà dai 2,8 milioni di euro attuali ai 5 milioni netti più bonus garantiti dal nuovo accordo. A trent’anni compiuti andrà di fatto a raddoppiare il proprio stipendio: sono le stesse cifre di Leao . Ma come impatterà questo rinnovo sui conti del Milan? Come cambia il costo di Maignan per il club rossonero?

«AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031», si legge nella nota . « Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l’obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera», conclude il club.

Ora è ufficiale, Mike Maignan ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2031. L’annuncio, dopo settimane di trattative e indiscrezioni, è arrivato nella giornata di ieri da parte del club rossonero.

Maignan stipendio rinnovo – Come cambiano i costi per il Milan

Nella stagione 2025/26, Maignan ha un costo pari a poco più di 7 milioni di euro al Milan tra la quota ammortamento (3,39 milioni di euro) e lo stipendio lordo (3,67 milioni di euro). Una cifra – quella relativa all’ingaggio – che può contare sugli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, e dei quali il Milan può ancora godere per Maignan, arrivato nel club nel 2021.

La norma prevede infatti che gli sgravi siano applicabili per cinque periodi di imposta, estendibili ad ulteriori cinque periodi qualora lo sportivo professionista abbia un minore a carico o abbia acquistato un immobile in Italia. Ipotizzando che uno di questi due casi riguardi Maignan e che il nuovo contratto prenda il via dal 1° luglio 2026, la quota ammortamento sarà azzerata mentre lo stipendio lordo sarà pari a 6,55 milioni di euro, il costo complessivo dalla prossima stagione.