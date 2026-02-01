Inter-Juve e i nodi del calendario: niente anticipo al venerdì per San Siro

Il big match a San Valentino. Inter-Juventus, come anticipato da Calcio e Finanza, si giocherà infatti sabato 14 febbraio alle ore 20.45. Niente anticipo al venerdì, come era stato ipotizzato nei giorni scorsi: una scelta che avrebbe potuto semplificare il calendario a nerazzurri e bianconeri visti gli impegni successivi, ma la decisione di giocare sabato sera ha come base anche obblighi legati alle Olimpiadi.
Il fatto che il derby d’Italia verrà disputato la sera di San Valentino porterà infatti a incastri complessi per entrambe le formazioni verso la gara di andata degli spareggi di Champions League. Sia Inter che Juventus infatti saranno impegnate in trasferta, con i nerazzurri in Norvegia contro il Bodo, mentre i bianconeri saranno di scena a Istanbul con il Galatasaray.
Per la Juventus, il calendario imporrà un recupero lampo tra il match di San Siro e quello in Turchia, dal momento in cui non trascorreranno nemmeno 72 ore tra una trasferta e l’altra visto che si giocherà martedì 17 febbraio alle 18.45.
Tuttavia, dal club bianconero non traspare particolare fastidio per la decisione di non anticipare la sfida del Meazza al venerdì sera: al di là dello slot di Sky al sabato alle 20.45 (che per motivi sportivi tuttavia si può spostare al venerdì sera), il vero nodo di cui anche la Juventus era a conoscenza sono le tempistiche della rizollatura post-cerimonia d’apertura delle Olimpiadi a San Siro.
Un intervento che infatti permetterà al terreno di gioco dello stadio milanese di essere nelle migliori condizioni a partire da sabato, dopo tutte le operazioni per sistemare l’impianto e togliere quanto installato per l’evento olimpico. Servono infatti sei giorni per avere il campo pronto e i lavori al Meazza sul prato inizieranno da lunedì 9 febbraio.
Per l’Inter, invece, il problema si presenterà dopo l’incontro in Norvegia di mercoledì 18 febbraio, con un rientro nella tarda notte di mercoledì che porterà ad un complesso avvicinamento alla sfida successiva. La squadra nerazzurra sarà inevitabilmente impegnata il sabato successivo – 21 febbraio – contro il Lecce in campionato, prima di tornare nuovamente in campo martedì 24 febbraio per il ritorno con il Bodo.
Nella stagione 2025/26, l’Inter ha già giocato mercoledì-sabato, ma in accoppiate che non prevedevano gare di Champions League (la prima volta con Venezia in Coppa Italia e Como in campionato entrambe in casa, la seconda con il recupero col Lecce a San Siro e la sfida con l’Udinese in campionato in trasferta).