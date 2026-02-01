Inter-Juve e i nodi del calendario: niente anticipo al venerdì per San Siro

Il big match a San Valentino. Inter-Juventus, come anticipato da Calcio e Finanza, si giocherà infatti sabato 14 febbraio alle ore 20.45. Niente anticipo al venerdì, come era stato ipotizzato nei giorni scorsi: una scelta che avrebbe potuto semplificare il calendario a nerazzurri e bianconeri visti gli impegni successivi, ma la decisione di giocare sabato sera ha come base anche obblighi legati alle Olimpiadi.

Il fatto che il derby d’Italia verrà disputato la sera di San Valentino porterà infatti a incastri complessi per entrambe le formazioni verso la gara di andata degli spareggi di Champions League. Sia Inter che Juventus infatti saranno impegnate in trasferta, con i nerazzurri in Norvegia contro il Bodo, mentre i bianconeri saranno di scena a Istanbul con il Galatasaray.

Per la Juventus, il calendario imporrà un recupero lampo tra il match di San Siro e quello in Turchia, dal momento in cui non trascorreranno nemmeno 72 ore tra una trasferta e l’altra visto che si giocherà martedì 17 febbraio alle 18.45.