Comcast punta sullo sport per frenare il calo di abbonati: tecnologia avanzata per Super Bowl e Olimpiadi

In vista del Super Bowl LX dell’8 febbraio e delle Olimpiadi invernali dal 6 al 22 febbraio, Comcast ha sviluppato una serie di miglioramenti tecnologici destinati ai suoi 11,27 milioni di abbonati video, come riportato da Front Office Sports. Un bacino in calo di circa il 10% su base annua, ma che mantiene comunque Comcast al secondo posto tra i principali operatori via cavo negli Stati Uniti, alle spalle di Spectrum.

Le nuove iniziative rientrano in quella che l’azienda e NBC Sports definiscono un “Febbraio leggendario”, grazie alla copertura del Super Bowl, delle Olimpiadi e, a seguire, dell’NBA All-Star Game del 15 febbraio. L’obiettivo dichiarato è rallentare l’erosione continua degli abbonati alla TV tradizionale facendo leva sulla centralità dello sport dal vivo.

Comcast punta in modo deciso sulla passione sportiva dei propri clienti via cavo. Durante le Olimpiadi di Parigi 2024, che hanno registrato un aumento record dell’audience complessiva, gli abbonati Comcast hanno fatto segnare livelli di ascolto superiori del 78% rispetto alla media nazionale.

«Per noi è una grande operazione di fidelizzazione», ha spiegato a Front Office Sports Vito Forlenza, vicepresidente di Comcast per sport, intrattenimento, connettività e piattaforme. «Sappiamo che la maggior parte dei nostri clienti è composta da tifosi e stiamo dimostrando che questo è il modo migliore per seguire gli eventi».

Tra le principali novità previste:

Feed del Super Bowl in 4K a bassa latenza, chiamato RealTime4K, con un segnale fino a 30 secondi più veloce rispetto ad altri provider 4K. La tecnologia sarà utilizzata anche per alcune competizioni delle Olimpiadi invernali.

Selezione per singolo sport degli eventi olimpici, sul modello già sperimentato a Parigi 2024, per semplificare la navigazione tra i contenuti trasmessi su NBC, Peacock, USA Network e CNBC.

Fan View, una funzione che consente agli utenti di indicare gli sport olimpici di maggiore interesse.

Multiview, già attiva per NFL, NBA e Premier League, che permetterà di guardare fino a quattro feed contemporaneamente, combinando Olimpiadi e altri eventi live.

Highlights basati su intelligenza artificiale, con una selezione automatica di brevi clip delle gare olimpiche, pensata per chi segue le competizioni dall’Europa e con un’esperienza simile a quella dei social media.

Giovedì, Comcast ha pubblicato i risultati trimestrali: dati contrastanti che mostrano il calo degli abbonati video e broadcast e una flessione dell’utile netto, compensati però da una forte crescita nel segmento wireless. Nel documento, il gruppo ha definito il proprio portafoglio di sport in diretta «uno dei nostri punti di forza più duraturi».

Image credit: Depositphotos