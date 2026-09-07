Il risultato della gestione ordinaria – ha spiegato la società in una nota – è stato positivo per circa 200 mila euro, mentre considerando le componenti straordinarie il risultato dopo le imposte scende a -14 milioni di euro. Considerando anche circa 4 milioni di euro di imposte, il risultato netto è negativo per 18 milioni di euro .

Fatturato record ma conti in rosso per il Barcellona anche nel 2026. I ricavi del club catalano nella scorsa stagione hanno raggiunto il record di 1,06 miliardi di euro , superando i 994 milioni registrati nel 2024/25 , ma rimanendo lievemente al di sotto degli 1,075 miliardi inizialmente previsti dal budget. Dopo un ottimo inizio di stagione, il Barcellona, sabato 19 settembre, sottoporrà all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e delle Socie il bilancio relativo all’ultimo esercizio.

Barcellona bilancio 2026 – La crescita dei ricavi blaugrana

Il ritorno al Spotify Camp Nou a novembre ha giocato un ruolo importante nella crescita dei ricavi. Le attività legate alla vendita dei biglietti, ai pacchetti VIP e al museo hanno generato complessivamente 250 milioni di euro, rispetto ai 175 milioni della stagione 2024/25. La crescita ha interessato anche le sponsorizzazioni, che hanno raggiunto 265 milioni di euro, cinque milioni in più rispetto all’anno precedente.

Ancora più marcata la crescita del Barça Licensing, che ha generato 208 milioni di euro, 40 milioni in più rispetto ai 168 milioni registrati nel 2024/25. A contribuire positivamente al risultato sono arrivati anche i proventi legati alle operazioni sul mercato riguardanti Pau Víctor, Ansu Fati, Trincão e Virgili, le quali hanno generato circa 43 milioni di euro. In calo, invece, i guadagni dei diritti televisivi. L’eliminazione del Barcellona ai quarti di finale di Champions League ha portato il dato su questo fronte a 246 milioni di euro, contro i 250 milioni registrati nella stagione precedente, quando il club era arrivato in semifinale.

Per quanto riguarda i risultati straordinari, il club ha creato licenze per posti VIP (Personal Seating Licenses), generando un valore positivo di 9,5 milioni di euro. Il valore deriva dalla concessione di licenze per posti VIP allo stadio a New Era Visionary Group e Forta Advisors. Anche quest’anno, come nella stagione 2024/25, il club ha svalutato il valore di Societat Barça Produccions.

La spesa straordinaria totale equivale a 116 milioni di euro, prima delle imposte, con una quota detenuta dal club pari a 73 milioni. La quota totale del club è aumentata dal 53,4% al 63,14% in cambio della cancellazione del diritto di credito e della creazione di un nuovo programma di pagamento per la parte rimanente di uno dei membri. La svalutazione e gli accantonamenti legati a Barça Produccions hanno quindi contribuito al risultato netto negativo di 18 milioni di euro.