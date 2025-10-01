Il Barcellona chiude il bilancio 2024/25 in rosso di 17 milioni: obiettivo utile nel 2025/26

Il Consiglio Direttivo del Barcellona ha approvato ieri il bilancio relativo alla stagione 2024/25 che presenta un risultato operativo positivo di 2 milioni di euro, mentre il risultato finale recita -17 milioni, una volta «dedotti gli elementi straordinari», come si legge nella nota dello stesso club catalano.

Da sottolineare come nella scorsa stagione, come nel 2023/24 e all’inizio di questa, il club non ha potuto contare sui ricavi da stadio derivanti dal nuovo Spotify Camp Nou che sarà inaugurato ufficialmente, anche se con una capienza ridotta rispetto a quella definitiva di 105.000 persone, nelle prossime settimane.

Come si legge nella nota «per la stagione 2025-26, il Consiglio Direttivo ha presentato un budget con un utile consolidato di 4 milioni di euro dopo le imposte, con l’obiettivo di mantenere per la terza stagione consecutiva un risultato operativo positivo. Durante l’attuale stagione si prevede di raggiungere nuovi record negli introiti da sponsorizzazioni e merchandising, così come il ritorno progressivo allo Spotify Camp Nou».

Inoltre è stata convocata l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e delle Socie per il prossimo 19 ottobre (ore 10.00 in prima convocazione, ore 10.30 in seconda) per l’approvazione dei risultati economici-finanziari relativi al bilancio chiuso il 30 giugno scorso con tutti i dati che saranno pubblici nell’arco dei prossimi giorni.