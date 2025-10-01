Contratto, stipendio e bonus: le cifre ufficiali dell’accordo Akanji-Inter

Quanto guadagna Manuel Akanji con l’Inter? Il difensore svizzero è stato l’ultimo acquisto estivo dei nerazzurri, con un accordo in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, sostituendo di fatto Benjamin Pavard (ceduto con la stessa formula all’Olympique Marsiglia) nella rosa interista.

Calcio e Finanza ha potuto visionare la documentazione ufficiale relativa all’accordo che lega il difensore svizzero al club nerazzurro, entrando nel dettaglio di cifre e bonus previsti dal contratto, con l’Inter che ha firmato un contratto triennale (come prassi anche in caso di prestito con diritto di riscatto).

Quanto guadagna Akanji? Lo stipendio fisso

Secondo i documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, lo stipendio fisso di Akanji, valido a partire dalla stagione 2025/26, prevede:

2025/26 : compenso lordo 6,44 milioni di euro (circa 3,5 milioni netti );

: compenso lordo (circa ); 2026/27 e 2027/28: compenso lordo 6,899 milioni di euro a stagione (circa 3,75 milioni netti).

Complessivamente, nel triennio il difensore percepirà oltre 20 milioni di euro lordi e circa 10,98 milioni netti solo di stipendio fisso.

Quanto guadagna Akanji? I bonus previsti

Il contratto di Akanji prevede bonus annui legati a rendimento individuale e risultati di squadra (questi ultimi a patto che il calciatore abbia disputato almeno il 50% delle partite nella competizione con almeno 45’ in campo), cumulabili tra loro:

183.500 € lordi per aver giocato il 50% delle gare da almeno 30 minuti ( 100.000 € netti )

per aver giocato il da almeno 30 minuti ( ) 275.000 € lordi per aver giocato il 70% delle gare da almeno 30 minuti ( 150.000 € netti )

per aver giocato il da almeno 30 minuti ( ) 367.000 € lordi in caso di Champions League , con almeno il 50% delle gare da 45 minuti ( 200.000 € netti )

in caso di , con almeno il 50% delle gare da 45 minuti ( ) 275.000 € lordi per la vittoria dello Scudetto ( 150.000 € netti )

per la vittoria dello ( ) 92.000 € lordi per la vittoria della Coppa Italia ( 50.000 € netti )

per la vittoria della ( ) 60.000 € lordi se il giocatore sarà ancora incluso nella rosa al 15 febbraio (32.680 € netti)

Totale bonus massimi annui: 1,25 milioni lordi (circa 682.680 € netti).

Lo stipendio di Ajanki: le cifre massime

Considerando stipendio e bonus massimi, il compenso di Akanji può arrivare a:

2025/26 : 6,4 milioni lordi + 1,25 milioni lordi come bonus= 7,65 milioni lordi (circa 4,2 milioni netti )

: 6,4 milioni lordi + 1,25 milioni lordi come bonus= (circa ) 2026/27 e 2027/28: 6,9 milioni lordi+1,25 milioni lordi come bonus = 8,15 milioni lordi (circa 4,4 milioni netti)

Inoltre, da un punto di vista degli obblighi, il calciatore deve, tra gli altri obblighi: