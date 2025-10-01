Serie BKT, la sfida Carrarese-Modena in diretta gratuita su DAZN

Lo Stadio dei Marmi sarà teatro del turno infrasettimanale di Serie BKT, valido per la sesta giornata, quando mercoledì 1° ottobre alle 20:30 la Carrarese ospiterà il Modena in una sfida trasmessa in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e disponibile anche in modalità gratuita.

Il Modena di mister Andrea Sottil arriva all’appuntamento in vetta alla classifica, forte di tre vittorie consecutive che hanno confermato l’ottimo avvio di stagione. La Carrarese, guidata da Antonio Calabro e reduce dal pareggio contro l’Empoli, punta invece sul fattore casa per provare a fermare la corsa dei gialloblù.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Carrarese Modena in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie BKT

