Contratto, stipendio e bonus: le cifre ufficiali dell’accordo Sucic-Inter

Quanto guadagna Petar Sucic con l’Inter? Il centrocampista è stato uno dei primi acquisti estivi dei nerazzurri, con un accordo a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria chiuso già nei mesi scorsi, tanto che Sucic ha partecipato già al Mondiale per Club con la squadra di Cristian Chivu.
Calcio e Finanza ha potuto visionare la documentazione ufficiale relativa all’accordo che lega il centrocampista croato al club nerazzurro, entrando nel dettaglio di cifre e bonus previsti dal contratto, con l’Inter che ha firmato un contratto quadriennale.
Quanto guadagna Sucic? Lo stipendio fisso
Secondo i documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, lo stipendio fisso di Sucic prevede:
- 2024/25:compenso lordo di 30.000 euro dall’1 al 30 giugno 2025;
- 2025/26: compenso lordo di 2,77 milioni di euro (pari a circa 1,5 milioni di euro netti);
- 2026/27: compenso lordo di 2,77 milioni di euro (pari a circa 1,5 milioni di euro netti);
- 2027/28: compenso lordo di 2,77 milioni di euro (pari a circa 1,5 milioni di euro netti);
- 2028/29: compenso lordo di 2,77 milioni di euro (pari a circa 1,5 milioni di euro netti);
Complessivamente, nel triennio il centrocampista percepirà circa 11,08 milioni di euro lordi.
Quanto guadagna Sucic? I bonus previsti
Il contratto di Sucic prevede bonus annui legati a rendimento individuale e risultati di squadra (questi ultimi a patto che il calciatore abbia disputato almeno il 50% delle partite nella competizione con almeno 45’ in campo), cumulabili tra loro:
- 275.5 mila € lordi per 50% gare da 45’ (circa 150 mila € netti)
- 275.5 mila € lordi per 70% gare da 45’ (circa 150 mila € netti)
- 275.5 mila € lordi per vittoria in Champions (circa 150 mila € netti)
- 137.5 mila € lordi per la vittoria dell’Europa League (circa 75 mila € netti)
- 183.5 mila € lordi per lo Scudetto (circa 100 mila € netti)
- 55 mila € lordi per la vittoria della Coppa Italia (circa 30 mila € netti)
- 37 mila € lordi per la vittoria della Supercoppa italiana (circa 20 mila € netti)
Totale bonus annui: circa 1,2 milioni di euro lordi (circa 675 mila € netti)
Lo stipendio di Sucic: le cifre massime
Considerando stipendio e bonus massimi, il compenso di Sucic può arrivare a:
- 2025/26: 2,77 milioni lordi + 1,24 milioni lordi come bonus = 4,01 milioni lordi (circa 2,18 milioni netti)
- 2026/27: 2,77 milioni lordi + 1,24 milioni lordi come bonus = 4,01 milioni lordi (circa 2,18 milioni netti)
- 2027/28: 2,77 milioni lordi + 1,24 milioni lordi come bonus = 4,01 milioni lordi (circa 2,18 milioni netti)
- 2028/29: 2,77 milioni lordi + 1,24 milioni lordi come bonus = 4,01 milioni lordi (circa 2,18 milioni netti)
Inoltre, da un punto di vista degli obblighi, il calciatore deve, tra gli altri obblighi:
- partecipare a 20 iniziative promo-pubblicitarie ogni stagione per un massimo di quattro ore
- cedere i propri diritti di immagine per produrre materiale pubblicitario con almeno altri due calciatori della prima squadra
- utilizzare l’autovettura fornita dalla società
- indossare la divisa formale in occasione di eventi ufficiali
- comunicare alla società i propri account social ufficiali