Contratto, stipendio e bonus: le cifre ufficiali dell’accordo Sucic-Inter

I dettagli dell’accordo tra il centrocampista croato (arrivato in estate dalla Dinamo Zagabria) e il club nerazzurro.

Petar Sucic (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Quanto guadagna Petar Sucic con l’Inter? Il centrocampista è stato uno dei primi acquisti estivi dei nerazzurri, con un accordo a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria chiuso già nei mesi scorsi, tanto che Sucic ha partecipato già al Mondiale per Club con la squadra di Cristian Chivu.

Calcio e Finanza ha potuto visionare la documentazione ufficiale relativa all’accordo che lega il centrocampista croato al club nerazzurro, entrando nel dettaglio di cifre e bonus previsti dal contratto, con l’Inter che ha firmato un contratto quadriennale.

Quanto guadagna Sucic? Lo stipendio fisso

Secondo i documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, lo stipendio fisso di Sucic prevede:

  • 2024/25:compenso lordo di 30.000 euro dall’1 al 30 giugno 2025;
  • 2025/26: compenso lordo di 2,77 milioni di euro (pari a circa 1,5 milioni di euro netti);
  • 2026/27: compenso lordo di 2,77 milioni di euro (pari a circa 1,5 milioni di euro netti);
  • 2027/28: compenso lordo di 2,77 milioni di euro (pari a circa 1,5 milioni di euro netti);
  • 2028/29: compenso lordo di 2,77 milioni di euro (pari a circa 1,5 milioni di euro netti);

Complessivamente, nel triennio il centrocampista percepirà circa 11,08 milioni di euro lordi.

Quanto guadagna Sucic? I bonus previsti

Il contratto di Sucic prevede bonus annui legati a rendimento individuale e risultati di squadra (questi ultimi a patto che il calciatore abbia disputato almeno il 50% delle partite nella competizione con almeno 45’ in campo), cumulabili tra loro:

  • 275.5 mila € lordi per 50% gare da 45’ (circa 150 mila € netti)
  • 275.5 mila € lordi per 70% gare da 45’ (circa 150 mila € netti)
  • 275.5 mila € lordi per vittoria in Champions (circa 150 mila € netti)
  • 137.5 mila € lordi per la vittoria dell’Europa League (circa 75 mila € netti)
  • 183.5 mila € lordi per lo Scudetto (circa 100 mila € netti)
  • 55 mila € lordi per la vittoria della Coppa Italia (circa 30 mila € netti)
  • 37 mila € lordi per la vittoria della Supercoppa italiana (circa 20 mila € netti)

Totale bonus annui: circa 1,2 milioni di euro lordi (circa 675 mila € netti)

Lo stipendio di Sucic: le cifre massime

Considerando stipendio e bonus massimi, il compenso di Sucic può arrivare a:

  • 2025/26: 2,77 milioni lordi + 1,24 milioni lordi come bonus = 4,01 milioni lordi (circa 2,18 milioni netti)
  • 2026/27: 2,77 milioni lordi + 1,24 milioni lordi come bonus = 4,01 milioni lordi (circa 2,18 milioni netti)
  • 2027/28: 2,77 milioni lordi + 1,24 milioni lordi come bonus = 4,01 milioni lordi (circa 2,18 milioni netti)
  • 2028/29: 2,77 milioni lordi + 1,24 milioni lordi come bonus = 4,01 milioni lordi (circa 2,18 milioni netti)

Inoltre, da un punto di vista degli obblighi, il calciatore deve, tra gli altri obblighi:

  • partecipare a 20 iniziative promo-pubblicitarie ogni stagione per un massimo di quattro ore
  • cedere i propri diritti di immagine per produrre materiale pubblicitario con almeno altri due calciatori della prima squadra
  • utilizzare l’autovettura fornita dalla società
  • indossare la divisa formale in occasione di eventi ufficiali
  • comunicare alla società i propri account social ufficiali

