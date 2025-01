Barcellona, continua la vendita dei posti vip: obiettivo 120 milioni a stagione

La vendita del posti vip del non ancora ultimato Spotify Camp Nou sta dando grandi risultati e portando benefici consistenti alle sempre più bisognose casse del Barcellona.

Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato quest’oggi sul sito del club blaugrana, c’è stata una grande accoglienza per l’iniziativa della società guidata da Joan Laporta che ha portato a una vendita dei prodotti vip per il 60% del totale a disposizione. E proprio per questo, il club ha deciso di mettere in vendita, a partire da oggi, anche i VIP Ring Seats, gli ultimi posti rimasti da presentare all’interno della nuova gamma di opzioni Premium di cui disporrà la nuova sede blaugrana.

Da ottobre 2023, quando è stata presentata la nuova e rivoluzionaria esperienza VIP, sono stati venduti tutti i Box e anche i Loge Seats, gruppi di quattro posti tipo divano e massimo comfort, situati al primo livello VIP. Non sono più disponibili nemmeno i posti della Players Zone, situati al primo anello; tuttavia, gli interessati potranno ancora scegliere i Pitch Row, anch’essi al primo anello, i Balcony, al secondo, o i Premium, al primo anello VIP, così come qualche VVIP Suite situata in Laterale. A queste ultime opzioni si aggiungono ora i VIP Ring Seats.

Grazie a una vera e propria costruzione del nuovo stadio sulle macerie di quello vecchio, la disponibilità di palchi e posti vip di qualità superiore si sono pressoché triplicati per un totale di 9.400 posti e spazi disponibili, che secondo le stime del Barcellona possono generare complessivamente ricavi annuali per circa 120 milioni di euro (sponsor compresi).

Come detto, quest’oggi è stata lanciata la vendita dell’ultima categoria di posti vip, i VIP Ring Seats. Si tratta di 1.500 posti situati negli angoli del primo nuovo anello VIP e che sono già disponibili per tutti gli interessati ad avere un posto esclusivo nel futuro Spotify Camp Nou. Questi hanno un prezzo che varia dai 5.500 ai 9.000 euro a stagione e si trovano in una delle migliori zone, oltre ad avere accesso esclusivo alle diverse sale di Hospitality e alle zone VIP che caratterizzeranno la nuova casa blaugrana.